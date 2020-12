Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le creme non sono tutte uguali e non è detto che sono la gioia solamente per i bambini di casa. La mousse che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori è una versione leggermente alcolica che accontenterà i palati con un giusto compresso tra la dolcezza della preparazione e l’intensità di un ingrediente speciale: il rum.

Un dessert adatto per tutte le occasioni e che può servire nei momenti in cui si ha veramente poco tempo da dedicare alla cucina. Di seguito la piccola lista di ingredienti per una mousse da leccarsi i baffi.

Ingredienti

3 uova;

250 g di cioccolato fondente;

60 g di zucchero semolato;

2 cucchiai di rum;

250 ml di panna.

Una crema al cioccolato speciale per stupire gli ospiti. Procedimento

Per realizzare una squisita mousse al cioccolato e al rum basteranno veramente pochi minuti. Innanzitutto, tagliare il cioccolato fondente a pezzetti e farli sciogliere in un pentolino, cuocendo a bagnomaria. In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero. Mescolare fino al raggiungimento di una consistenza chiara e spumosa. A questo punto, aggiungere al composto di uova e zucchero anche il cioccolato fuso ed insaporire con i cucchiai di rum. Lasciar riposare in frigorifero per un paio d’ore. Intanto, montare la panna ed aggiungere successivamente agli altri ingredienti. Mescolare con cura per un paio di minuti.

La mousse è praticamente pronta, si può passare alla decorazione con scaglie di cioccolato o codette di diverse forme. Servire in tazzine ed accompagnare con dei biscotti. Ed ecco che in poche mosse, sarà servito in tavola un dessert gustoso dal gusto alcolico che impreziosirà la serata.

