Secondo l’Università tedesca di Lubecca, una colazione ricca e una cena leggera sono il segreto per dimagrire. L’esperimento è stato condotto su un campione selezionato, ma non numeroso, di lavoratori. Il risultato è stato semplice: la metà del gruppo che si alimentava seguendo il regime consigliato è dimagrito. Viceversa, l’altra metà, ha mantenuto lo stesso peso forma, o addirittura ha assunto qualche chilo. L’esperimento ha visto poi invertirsi i due gruppi e il risultato ha confermato che una colazione ricca e una cena leggera sono il segreto per dimagrire.

Il metabolismo e la termogenesi

Il tema portante della ricerca è stato il metabolismo e la termogenesi, ossia l’aumento della temperatura corporea per digerire e assimilare gli alimenti che assumiamo. In sostanza è emerso il principio semplice che la colazione completa dona energia fino al pasto successivo. Al contrario, con una colazione povera, si tende ad avere fame poi per tutta la giornata. E, in particolare, i soggetti che facevano una colazione frugale, sentivano un gran bisogno di alimenti dolci. Con la conseguenza di alimentarsi di zuccheri e grassi che si andavano a depositare nel corpo. Una spiegazione scientifica completa è data dal fatto che la termogenesi non è uguali per tutti gli individui, così come il metabolismo.

La colazione completa

Il vantaggio invece di assumere tutti i nutrienti necessari a colazione, era quello di avviare immediatamente il metabolismo, mantenendolo attivo nella sua funzione primaria. Quindi le calorie venivano smaltite sistematicamente e regolarmente durante tutta la giornata. Nella sperimentazione è stata invece data discreta libertà per il pranzo, ammonendo però i pazienti, di non eccedere con le quantità e con i grassi.

Una cena leggera

Il paziente tipo quindi arrivava alla cena, dopo una super colazione e un pranzo normale. Con un senso di sazietà ritenuto normale, poteva procedere alla scelta della cena. Anche in questo caso, come per la colazione, così a cena non sentiva la necessità di abbuffarsi, grazie al corretto svolgimento del metabolismo. Era in grado quindi di permettersi una cena basata su alimenti che contemplavano carboidrati, proteine, fibre e vitamine. Si concludeva quindi con successo l’iter di dimagrimento. All’opposto, invece, i soggetti che avevano mangiato scorrettamente durante la giornata, continuavano ad alimentarsi in maniera sbagliata. Col risultato di mettere su chili, ingerendo cibi con scarsi nutrienti, ma tanti grassi e zuccheri. Il loro metabolismo infatti non aveva mantenuto un ciclo costante di lavoro per tutta la giornata, garantendo la corretta dose di energia.

