Per quanto le feste ormai siano finite da quasi una settimana, i chiletti presi nei pranzi e nelle cene ricche di pietanze sono rimasti con noi. E se li si vuole eliminare, bisogna adoperarsi in cucina. Qui non si sta parlando di diete miracolose o di schemi alimentari rigidi, ma semplicemente di ricette che possano rimettere in forma chi vuole farlo. Ed è per questo che oggi vogliamo proporre una colazione deliziosa che aiuterà a perdere con gusto gli odiosi chili presi durante le feste.

I rusticotti con farina integrale, senza burro né uovo

La colazione che stiamo proponendo consiste in dei biscotti fatti in casa senza aggiunta di burro e uovo ma comunque buonissimi! Per prepararli serviranno:

200 gr di farina di grano saraceno

150 gr farina integrale

110 ml di latte

80 ml di olio di semi di girasole

120 gr zucchero di canna

1 bustina di lievito Istantaneo per biscotti

1 fiala di aroma di vaniglia

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di mischiare in una ciotola la farina integrale e quella di grano saraceno. In un’altra ciotola, poi, andranno versati l’olio, lo zucchero, il latte, la fialetta di aroma di vaniglia e la bustina di lievita. Bisognerà mescolare gli ingredienti, unendo le farine poco alla volta, fino a che non si otterrà un impasto omogeneo, da mettere poi sul piano di lavoro.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Quando questo diventerà completamente liscio e compatto, allora sarà pronto per essere steso con un mattarello, facendolo arrivare a un’altezza di 3 mm. E ora andranno ricavati i biscotti, dandogli la forma che si preferisce, e anche aiutandosi con uno stampino se può risultare più semplice.

Tutti i biscotti andranno poi messi su una teglia ricoperta da carta da forno, spennellati con il latte e ricoperti di zucchero di canna, per poi essere cotti a 180° per 20 minuti. Ed ecco pronta una colazione deliziosa che aiuterà a perdere con gusto gli odiosi chili presi durante le feste!

Approfondimento

Questi deliziosi biscotti da fare in casa renderanno la colazione unica per tutta la famiglia