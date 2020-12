Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cambio di stagione offre l’opportunità di pulire l’armadio e dare una riassettata generale. Specialmente se l’armadio soffre di umidità, è necessaria una pulizia profonda e accurata. Eliminare la muffa è semplice se si seguono delle indicazioni specifiche; così come l’uso di alcuni prodotti naturali come aceto e acqua ossigenata. Nonostante tutte le accortezze, a volte l’odore di chiuso e di umidità stenta ad andarsene. Si può cercare di combatterlo con qualsiasi tipo di tecnologia. Purtroppo a volte il problema dell’umidità non è risolvibile a monte. A farne le conseguenze sono più frequentemente vestiti, scarpe, indumenti che durante la stagione fredda restano chiusi.

Ma un rimedio esiste e generalmente si trova in tutte le dispense. Una ciotola di riso nell’armadio per ottenere questo straordinario beneficio sui vestiti.

Il riso contro l’umidità

Se non si è mai visto mettere un cellulare appena caduto nell’acqua in una ciotola di riso, questa è la spiegazione. Il riso è un alimento capace di assorbire l’acqua in modo veloce. Se si ricopre con del riso un qualsiasi oggetto impregnato d’acqua, questo agisce da deumidificatore.

Tra le proprietà più importanti del riso, infatti, c’è la capacità di assorbire una grande quantità di nutrienti contenuti nell’intestino. Allo stesso modo, per la grande quantità di fibre, esso è come una “spugna”. Allora, assorbire liquidi è una naturale conseguenza della struttura stessa del riso.

Le qualità di “deumidificatore naturale” all’interno dell’armadio si manifestano quando la quantità di umidità diminuisce. L’aria ne viene privata e la sensazione all’interno dell’ambiente chiuso e di rinnovata freschezza.

Esiste un modo particolare per sfruttare questa grande capacità del riso. Questa consiste nel creare un deodorante per ambienti. Potrà essere inserito tra le ante dell’armadio o ancora nei cassettoni. Il deodorante al riso è facilissimo da fare. Bastano pochi ingredienti e si otterrà un metodo infallibile per contrastare cattivo odore e liberarsi dell’umidità.

Si prenda una manciata di riso. Aggiungere delle gocce di olio essenziale puro a piacere. Non è importante la profumazione ma che se ne ami l’odore. Mescolare e lasciare asciugare.

Inserire il riso in dei sacchetti di stoffa o dei piccoli contenitori che rilasciano appositamente il profumo.

Aprire l’armadio non sarà più la stessa cosa. Il profumo dell’olio essenziale si spargerà tra i vestiti e l’umidità verrà notevolmente ridotta. Per ambienti molto umidi cambiare il riso ogni mese.