Il mese che sta per concludersi potrebbe proiettare il petrolio verso i massimi annuali in area 80 dollari. Infatti, una chiusura mensile più alta da febbraio 2020 potrebbe spingere il petrolio ben oltre i 50 dollari. Quest’ultimo livello rappresenta un obiettivo molto probabile, ma intermedio, della proiezione rialzista in corso.

Tuttavia il petrolio è in una situazione d’indecisione come si evince dalla reazione delle quotazioni alla notizia dell’assassinio del capo del programma nucleare iraniano. I commentatori del mercato hanno rapidamente sottolineato che l’attacco, indipendentemente da chi lo ha orchestrato, rischia di aumentare le possibilità di un contrattacco iraniano, che potrebbe mettere a rischio l’approvvigionamento di greggio nella regione a breve termine. Ma i mercati petroliferi, apparentemente completamente indifferenti alla notizia, non si sono affatto mossi.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Bisogna, quindi, essere molto prudenti nonostante l’impostazione sia rialzista.

Una chiusura mensile più alta da febbraio 2020 potrebbe spingere il petrolio ben oltre i 50 dollari: le indicazioni dall’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 20 novembre a quota 45,53 dollari in rialzo dell’1,20% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 7,33% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e la rottura dell’importante resistenza in area 43,82 dollari (II obiettivo di prezzo) potrebbe favorire, nel breve periodo, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 48,84 dollari.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel breve periodo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 43,82 dollari.

Time frame settimanale

Con la quarte settimana consecutiva al rialzo, le quotazioni hanno definitivamente rotto il trading range di cui parliamo da giugno. A questo punto, quindi, ci sono tutti i presupposti per il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in aera 50,87 dollari. Solo una chiusura settimanale inferiore a 36,3 dollari metterebbe a rischio la struttura del rialzo in corso.

Time frame mensile

Il mese di novembre si avvia a chiudere sopra l’importantissima resistenza in area 44,75 dollari. Se questa rottura dovesse essere confermata dalla chiusura di lunedì (30 novembre) allora le quotazioni avrebbero campo libero per salire fino in area 53,54 dollari.

Poiché area 50 dollari rappresenta anche l’obiettivo dei time frame inferiori, costituisce un livello chiave per capire cosa succederà nel breve/medio/lungo termine del petrolio. La sua tenuta alle pressioni rialziste, infatti, potrebbe determinare un brusco ritracciamento delle quotazioni del petrolio. In caso contrario il rialzo potrebbe continuare fino in area 80 dollari.