È arrivata l’estate e tutti abbiamo voglia di uscire all’aria aperta ed andare al mare o in piscina a rinfrescarci! Bisogna, quindi, pensare a proteggersi. Quasi tutti ci proteggiamo la pelle con solari appositi, ma poco si pensa al benessere della nostra chioma. Ebbene si, anche i capelli hanno bisogno di protezione, per non disidratarli e per averli sempre morbidi e lucenti.

Una chioma a prova di estate, ecco come avere capelli sempre al top

Quando andiamo al mare o in piscina, ricordiamoci di portare nella nostra borsa una protezione per capelli semplicissima da fare a casa. Ecco come prepararla:

6 cucchiai d’acqua;

3 cucchiai di olio di cocco (in alternativa olio EVO);

L’olio di cocco possiede un fattore di protezione naturale di 7.119, perfetto per i nostri capelli. Mettiamo tutto in uno spruzzino, da agitare prima dell’uso e da usare proprio come un solare per la pelle. Applichiamolo mezz’ora prima dell’esposizione al sole, a capelli inumiditi e dopo ogni bagno, avendo cura prima di sciacquare i capelli con acqua dolce per eliminare cloro o salsedine.

Prepariamolo ogni giorno, in quanto, non avendo conservanti, può facilmente irrancidire. Se abbiamo capelli corti o medi, per evitare sprechi, possiamo preparare metà della dose consigliata nella ricetta. Questa soluzione proteggerà i nostri capelli e farà da vera e propria coccola di bellezza, rendendoli morbidissimi, lucenti e profumati! Una volta tornati a casa, basterà uno shampoo leggero o, se non abbiamo voglia di farlo tutti i giorni, effettuare un “cowash”, che è l’abbreviazione di: conditioner wash.

Il Cowash

È un metodo molto in voga per lavare i capelli. Consiste nell’usare solo 3 cucchiai di balsamo e 3 di zucchero, senza usare lo shampoo. Basterà massaggiare la cute delicatamente. Infatti lo zucchero eliminerà le impurità, effettuando un leggero scrub sulla cute. Il balsamo, invece, avrà doppia funzione: scioglierà gli eventuali residui di olio, facendoli scivolare via, e ammorbidirà le lunghezze. I capelli ci saranno grati!! Se saremo costanti nelle cure, eviteremo il classico “taglio netto” al ritorno delle vacanze!

Abbiamo visto, quindi, come avere una chioma a prova di estate, ecco, infatti, come avere capelli sempre al top.

