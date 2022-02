Ci sono delle chiamate, dei messaggi o delle email che, spesso, potrebbero cambiarci la vita. O, quantomeno, potrebbero certamente dare un’importante svolta alla nostra giornata. Stiamo parlando di offerte uniche, occasioni imperdibili e proposte anche lavorative che sogniamo da una vita. Quando qualcuno di noi ottiene una notizia del genere, non può far altro che gioire e lasciarsi prendere dall’entusiasmo. Infatti, è normale che questo tipo di informazioni ci rendano gioiosi e pieni di felicità. Ma facciamo attenzione. Alcune offerte, fatte tramite telefono, sono totalmente veritiere e spesso anche fortemente convenienti. Ma altre sono volte all’unico scopo di farci perdere soldi, che difficilmente potremmo riavere indietro.

Le diverse truffe via telefono che stanno girando nell’ultimo periodo e a cui dovremmo prestare particolare attenzione

Come dicevamo, quindi, dobbiamo prestare attenzione a chi ci sta chiamando, per capire se le offerte sono realmente valide o se in realtà sono inganni ben pensati per farci cadere nella trappola. Tra l’altro, di chiamate che potrebbero rivelarsi “pericolose” avevamo già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, ne avevamo indicata una a cui sarebbe meglio non rispondere, per non farci trarre in inganno. E ancora, in un altro articolo, avevamo evidenziato i punti salienti di un’altra truffa via chiamata, ben fatta e studiata fino al minimo dettaglio. Ma, purtroppo, gli inganni non sono di certo finiti. E in questo periodo ne sta girando uno, che potrebbe farci credere di aver ricevuto una proposta importantissima, quando in realtà non è così.

Una chiamata così ben congegnata da farci credere sia un’offerta imperdibile ma teniamo gli occhi aperti perchè è una truffa

La chiamata, a cui ci stiamo riferendo oggi, è molto semplice e ben strutturata. E, proprio per questo motivo, a primo impatto appare totalmente veritiera. In questo caso, si tratta di una proposta di collaborazione con dei giornali indipendenti. I malfattori ci chiameranno, dicendoci di aver trovato il nostro profilo sui social e spiegandoci che adorano i nostri post e le nostre foto. Dopo questo primo passo, noi sicuramente ne vorremo sapere di più. Ed ecco che l’inganno prende davvero piede. Infatti, dopo aver spiegato il lavoro nei minimi dettagli, ci verrà chiesto di versare una quota base per poter far parte del giornale, senza chiederci in realtà alcun dato e senza menzionare alcun tipo di contratto.

Ricordiamo che questo è un punto fondamentale e potremo riconoscere le offerte vere soprattutto attraverso la proposta da parte di coloro che chiamano di un reale documento, dove si valida tutto ciò che ci si è detti al telefono. In questo caso, comunque, non ci sarà alcuna menzione di firme o documenti e, una volta ricevuti i soldi, la fantastica proposta cadrà nell’oblio e non riusciremo più a contattare il giornale (in questo caso ovviamente fasullo). Ci ritroveremo, quindi, in una chiamata così ben congegnata da farci credere che la proposta sia reale ma, appunto, le cose non stanno così. Perciò, ricordiamo di controllare chi ci sta telefonando ogni volta che riceviamo una proposta simile. Ci sono tantissime realtà che cercano collaboratori e che, attraverso le chiamate, attuano delle vere proposte interessanti, dinamiche e convenienti.