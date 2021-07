Ci sono alcuni dessert perfetti per l’estate che possono conquistare il nostro cuore in pochissimi secondi. I dolci, infatti, riescono a catturare il nostro palato e a rapirci con la loro delizia unica e irripetibile. Ma per chi sta cercando di dimagrire, il dessert non è esattamente l’idea migliore. Potremmo, però, provare a crearne uno non dietetico, ma quantomeno poco calorico. In questo modo, avremo l’opportunità di gustare di un buonissimo dolce consigliato da alcuni nutrizionisti senza dover stare a pensare troppo alla bilancia.

Una cheesecake deliziosa e facile da preparare consigliata per chi sta attento alla linea

Il dessert che proponiamo oggi è una buonissima cheesecake di yogurt greco e melone. Questi gusti freschi e deliziosi riusciranno sicuramente a rendere più luminose le nostre giornate. Per realizzare questo dessert ci serviranno:

300 gr di melone giallo senza buccia;

80 gr di miele;

500 gr di yogurt greco senza grassi;

140 gr di semi di girasole;

200 gr di datteri;

sale;

10 gr di colla di pesce in fogli.

Ecco la preparazione della nostra cheesecake

Per prima cosa pensiamo alla classica base del dolce. Frulliamo i datteri e i semi di girasole e aggiungiamo un pizzico di sale. Disponiamo tutto in una tortiera ricoperta da carta da forno e lasciamo riposare in frigo. Frulliamo anche le fette di melone con yogurt e miele e, intanto, lasciamo per 10 minuti i fogli di colla di pesce in una bacinella d’acqua.

Prendiamo 30 gr degli ingredienti che abbiamo frullato in precedenza (melone, yogurt e miele) e mettiamoli a scaldare in un pentolino con fiamma bassa. Quindi vi aggiungiamo anche i fogli di colla di pesce e giriamo il composto finchè non sarà ben amalgamato. A questo punto potremo unirlo al restante frullato di yogurt e continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Versiamo quindi la crema di yogurt sulla base e lasciamo in frigo fino a che non sarà solida.

Dunque, ecco una cheesecake deliziosa e facile da preparare consigliata per chi sta attento alla linea! Da oggi il dessert avrà un sapore completamente nuovo e noi non riusciremo più a farne a meno! Ricordiamo comunque che il consiglio non è rivolto a coloro che sono a dieta, ma semplicemente a quelli che stanno attenti al fisico. Attenzione anche per coloro che soffrono di glicemia alta o diabete.

