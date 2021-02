In questi giorni è sicuramente una buona idea divertirsi in cucina. Dobbiamo sperimentare nuove ricette e creare dei piatti originali che possano mantenere alto l’umore. Per esempio oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre una cheesecake del tutto nuova, perfetta per chi ama cucinare ma ha poco tempo. Ci vorrà circa una mezz’ora per realizzare un dolce buonissimo!

Gli ingredienti per una cheesecake veloce

Gli ingredienti che ci serviranno sono i seguenti:

Per la base:

1 rotolo di pasta sfoglia

1 rotolo di pasta frolla

Per la crema invece:

400 ml di latte

4 tuorli d’uovo

100 gr di zucchero

250 gr di mascarpone

50 gr di farina

Zucchero a velo

Aroma di vaniglia

Ed ecco la ricetta

Per prima cosa, prendiamo una padella e versiamo i 4 tuorli d’uovo con lo zucchero e la farina, e iniziamo a mescolare. Dopo qualche secondo, aggiungiamo anche il latte e l’aroma alla vaniglia, continuando a mescolare fino a che il composto non sarà abbastanza denso. Ora mettiamo sul fuoco fino a che non raggiungerà l’ebollizione, girando spesso. Quando inizierà a bollire, lasciamo cuocere per 2 minuti e poi spegniamo il fuoco. Ora, stendiamo il rotolo di pasta frolla su una teglia coperta da carta forno, usando uno stampino che faccia prendere alla pasta una forma circolare. Facciamo la stessa cosa con la pasta sfoglia su un’altra teglia e, su questa, segniamo delle linee per dividerla in quadratini con un coltello. Spennelliamo il tutto con un po’ d’acqua e spargiamo sopra ogni quadratino un pizzico di zucchero. Inforniamo entrambe le teglie a 180 gradi per circa 15 minuti con forno ventilato.

Nell’attesa, riprendiamo la crema fatta all’inizio e aggiungiamo il mascarpone, frullando il tutto fino a che il composto non diventerà omogeneo. Versiamolo poi sulla pasta frolla cotta e aggiungiamo infine i quadratini di pasta sfoglia fino a ricoprire tutto. Lasciamo in frigorifero per 2 ore e aggiungiamo alla fine lo zucchero a velo.

Ed ecco quindi come preparare una cheesecake del tutto nuovo perfetta per chi ama cucinare ma ha poco tempo!