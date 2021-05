Ci sono certe sere che torniamo a casa proprio esausti. Di certo non abbiamo voglia né di cucinare né di pulire i piatti dopo. Altre volte semplicemente arriviamo alla sera senza appetito. Possiamo però creare una cena gustosa e leggera pronta in soli 5 minuti utilizzando solo una padella grazie a questa deliziosa ricetta che è già virale.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 2 fette di pancarré;

c) 2 sottilette;

d) insalata q.b.;

e) salsa a piacere.

Preparazione

Vediamo subito come preparare una cena gustosa e leggera pronta in soli 5 minuti utilizzando solo una padella grazie a questa deliziosa ricetta che è già virale. Innanzitutto, questo non è un semplice panino come può sembrare dalla lista degli ingredienti. Infatti, il modo in cui lo prepariamo è davvero innovativo e per questo ha spopolato sui social.

Cominciamo versando le uova dentro la padella antiaderente. Sbattiamole con una frusta in plastica, saliamo e pepiamo a piacere e accendiamo il fornello. La fiamma deve rimanere medio-bassa. Quando l’uovo è ancora crudo mettiamoci sopra le due fette di pancarré una a fianco all’altra. In questo modo quando l’uovo sarà cotto, questo sarà attaccato al pane. Giriamo tutto come se fosse una frittata e lasciamo tostare le fette di pan carré.

Mettiamo sopra le due sottilette e lasciamole sciogliere. A questo punto possiamo condire il nostro panino piacere. Noi consigliamo comunque qualche ciuffo di insalata e una salsa a piacere.

Le opzioni però sono praticamente infinite. Può essere anche un buon momento per utilizzare gli avanzi che abbiamo in frigo.

In ogni caso quando il pane sarà ben tostato e avremo messo tutti gli ingredienti sopra la frittata, è il momento di piegarla in due. Così ritroveremo le due fette di pancarré che chiudono frittata e condimento.

In questo modo avremo appena sporcato solo la padella, che essendo anche aderente ha solo bisogno di una passata di spugna.

Il risultato è comunque un panino tutt’altro che scontato che sazierà sia la pancia che gli occhi.

Se siamo anche in vena di dessert, qui proponiamo un dolce alle fragole e cioccolato pronto in 5 minuti.