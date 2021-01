Chi cucina ha il compito di proporre ogni giorno una pietanza diversa. A volte, le idee scarseggiano. Ecco un consiglio. Perché non provare a cucinare una cena alternativa con la ricetta del tortino di brisé ripieno di mascarpone, prosciutto e speck? Una portata che piacerà a tutta la famiglia e anche ad eventuali ospiti! Questa torta salata può essere preparata anche per evitare gli sprechi in cucina. Infatti, al posto del mascarpone, sarà possibile utilizzare anche ingredienti come zucca, patate e cipolle. O altri tipi di salumi, formaggi e verdure.

Ingredienti per 6 persone

1 confezione di pasta brisé;

350 g di mascarpone;

80 g di prosciutto cotto;

80 g di speck;

2 uova;

2 cucchiaini di latte;

50 g di grana grattuggiata;

50 g di pecorino romano;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Accendere il forno a 180°. Prendere una ciotola e versare al suo interno mascarpone, grana, uova sbattute e il pecorino. Tritare prosciutto e speck e aggiungerlo al tutto. Mescolare con una cucchiaia di legno e insaporire con sale e pepe. Unire i due cucchiai di latte per ammorbidire l’impasto. Srotolare la pasta brisé e metterla in una teglia già coperta da carta da forno. Prendere una forchetta. Usarne i rebbi per punzecchiare il fondo della pasta. Stendere la farcitura sulla brisé e livellarla con l’aiuto di una spatola o della forchetta. Assicurarsi che avanzi della pasta e usarla per realizzare delle striscioline da disporre distanti di 1 cm l’una dall’altra sulla farcitura fino ad incrociarle e a formare una griglia. Mettere in forno preriscaldato per 30/40 minuti. Il tempo di cottura può variare a seconda del modello di forno utilizzato, quindi è importante prestare molta attenzione. Ecco, quindi, come preparare una cena alternativa con la ricetta del tortino di brisé ripieno di mascarpone, prosciutto e speck.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come realizzare la pasta brisé in casa

E se non si vuole comprare la pasta brisè? Realizzarla in casa richiede pochi minuti e solo tre ingredienti: farina, burro e un pizzico di sale a seconda della quantità che si ha intenzione di preparare. Ad esempio, per uno stampo da 24 cm basteranno 200 g di farina 00, 100 g di burro e un cucchiaino di sale. Bisogna disporre la farina a fontana sul piano di lavoro. Poi tagliare a tocchetti il burro freddo, versarlo con la farina, aggiungere un cucchiaino di sale e lavorare l’impasto con le mani fino ad ottenere un composto sabbioso. In seguito, bisogna aggiungere poco per volta 50 ml di acqua fredda di frigorifero, continuando ad impastare. Formare un panetto tondo, avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per mezz’ora. Trascorso questo lasso di tempo, toglierlo dal frigorifero, stenderlo su un piano infarinato e lavorarlo col mattarello fino ad ottenere un foglio di pasta brisè dallo spessore di 2 mm.