Sulla scia dei concorsi pubblici da non farci scappare, come questo nuovo concorso INPS per laureati con scadenza dicembre 2021 in cui è prevista una sola prova orale, bisogna tenere d’occhio anche le innumerevoli offerte di lavoro.

Frequentemente, diverse aziende tra le più importanti aprono nuovi punti vendita dove collocare il personale addetto oppure avviano progetti di ammodernamento. Ecco perché è in arrivo una cascata di offerte di lavoro imperdibili in queste famose aziende che assumeranno più di 3.000 persone.

Le aziende che cercano personale nel 2022

Premettendo che queste offerte di lavoro valgano per il 2022, quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno, vediamo subito quali aziende assumono e tutto ciò che c’è da sapere su come candidarsi.

Per caso qualche lettore cerca un posto di lavoro presso un supermercato? Proponiamo due opzioni in tal senso. Non è il primo supermercato che cerca personale, infatti un supermercato abbastanza rinomato sta assumendo anche senza esperienza.

Ma nel 2022, per ampliamento dell’azienda, aprirà un nuovo punto vendita del supermercato Il Gigante, in provincia di Milano. E la procedura per la candidatura è già aperta. Sono diverse le figure professionali che si cercano, vista la necessità di formare un team intero. Per avere un quadro più completo, si consiglia di andare sul sito aziendale e di candidarsi nella sezione “lavora con noi”.

Le offerte lavorative non sono fine qui. Infatti, Alfonsino, una delle più importanti aziende nel settore del delivery, sta cercando personale da assumere per ben 2.500 posti di lavoro, vista la sua espansione. Infatti, si sta ampliando anche sui servizi di delivery offerti, non solo cibo. Chiaramente i candidati dovranno essere muniti di patente e di un mezzo proprio.

Un’altra azienda, che cerca personale da impiegare per un nuovo stabilimento, è Mister Pet, che aprirà in provincia di Parma. Infatti si cercheranno circa 50 operai da inserire nel processo di produzione del cibo dei nostri animali domestici. Si consiglia di consultare il sito dell’azienda per candidarsi, quando le selezioni saranno aperte.

Se si è appassionati di moda, Fendi sta cercando personale, circa 300 persone, da inserire per la realizzazione di una nuova manifattura in un nuova sede presso la provincia di Firenze. L’opportunità è estesa ad operai da impiegare nel processo produttivo. La candidatura deve essere presentata presso la sezione “lavora con noi” del sito ufficiale.

Si tratta di offerte di lavoro davvero imperdibili e consigliamo di tenere sempre sott’occhio, per tutto il 2022, i siti aziendali presso cui inviare il proprio curriculum vitae e la domanda di selezione.