Se consideriamo che a volte passiamo in media 14 ore in casa ogni giorno, capiremo l’importanza della qualità dell’aria nel nostro ambiente.

Ci sono varie cause che contribuiscono all’inquinamento dell’aria che respiriamo: fumo di tabacco, muffe, materiali di costruzione, mobili, acari, prodotti di pulizia, pittura e via dicendo.

Potremmo quasi dire che in alcuni casi, in proporzione, l’aria in interni è più inquinata che all’esterno. Da queste cause derivano irritazioni degli occhi e della gola, fatica, stress, difficoltà di concentrazione, emicranie, asma, contaminazioni batteriche e virali.

Una casa pulita e profumata grazie a questi 3 suggerimenti per migliorare la qualità dell'aria

Tutti questi disturbi possono essere affrontati e combattuti in tre maniere diverse. In primis possiamo aiutarci con la natura, ovvero con delle piante che sono naturalmente purificatrici dell’aria.

In secondo luogo, troviamo dei filtri o depuratori dell’aria. Questo sistema di purificazione permette di attirare il fumo, i pollini, i batteri che si trovano nell’aria. Esistono diversi tipi di filtri, fra cui gli antistatici, a carbone attivo, antiallergenici e antibatterici.

Un terzo metodo per purificare l’aria nel nostro ambiente di casa

Lo ionizzatore d’aria è una specie di purificatore che produce una grande quantità di ioni negativi. Questi sono attirati naturalmente dalle sostanze inquinanti che hanno una carica positiva, e nell’incontro fra ioni negativi e positivi avviene una trasformazione. Le particelle tossiche e inquinanti vengono quindi neutralizzate e vengono risucchiate dall’apparecchio filtrante ionizzatore. L’aria è quindi ripulita e purificata molto rapidamente.

Una casa pulita e profumata grazie a questi 3 suggerimenti per migliorare la qualità dell’aria ci permetterà di vivere meglio ed in salute. Grazie alle piante, ai filtri artificiali e al sistema di ionizzazione potremo trasformare il nostro ambiente interno. Possiamo far diventare la nostra casa un luogo sano, pulito dove rigenerarci e assicurarci una lunga vita.

