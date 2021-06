Gli animali domestici riempiono la nostra vita di allegria e affetto. Sono i nostri migliori amici a quattro zampe. Ce ne prendiamo cura e ci tengono compagnia. Ma chi ha un animale domestico sa bene che tenere la casa pulita è sempre una sfida. Soprattutto se abbiamo un cane. Alcuni animali sono più puliti di altri, come ad esempio il gatto. Altri invece come cani, conigli o criceti hanno bisogno di una mano.

Cominciamo dall’alimentazione e dal cibo

Non tutti lo sanno ma l’alimentazione del nostro cucciolo può influire sul loro cattivo odore. Non solo su alito e salute delle gengive. Una dieta equilibrata può anche ridurre il cattivo odore che proviene dal pelo. Soprattutto per i cani. Consultiamo il veterinario per una dieta specifica.

Sicuramente fare la toelettatura. Spazzolarlo il più spesso possibile evita nuvole di pelo sparse per casa. Spazzoliamoli almeno una volta o due a settimana. Questo fa anche ossigenare il mantello aiutando l’animale a regolare meglio la sua temperatura corporea. Poi il lavaggio ogni 2 mesi circa per i cani. Chiediamo sempre al veterinario.

Pulire spesso le ciotole del cibo e igienizzarle. Il cattivo odore che sentiamo in casa è spesso riconducibile al cibo. Eliminiamo ogni residuo dalla ciotola e da terra. In più lavando spesso le ciotole non si accumuleranno germi e saliva. Scegliamo ciotole in metallo, più facili da lavare.

La pulizia di giochini e pavimenti

Anche i giochi tendono a puzzare. Igienizziamoli almeno una volta al mese usando detergenti naturali. Lo stesso vale per le superfici. Mai usare candeggina o ammoniaca. Sono nocive per i nostri cuccioli.

Quindi, una casa profumata e senza odore di cane o di altri animali domestici non sarà più un problema seguendo questi pratici consigli. In un attimo tutti i nostri ospiti ci chiederanno come abbiamo fatto. Sarà impossibile per chiunque sentire anche solo un po’ di cattivo odore.

