Una carambola di soldi, fortuna e amore potrebbe abbattersi sul Capricorno nei prossimi giorni, periodo nero invece per questi 2 segni zodiacali

Molti di noi, giorno dopo giorno, potrebbero attendere con ansia le notizie dell’oroscopo. Infatti, tutti speriamo di ottenere quotidianamente buone notizie riguardo l’amore, il denaro e la fortuna. Alcuni segni zodiacali potrebbero aver vissuto quest’ultimo periodo con qualche difficoltà inaspettata. Un periodo decisamente sottotono che potrebbe proseguire almeno fino alla prossima settimana. Altri, invece, ai quali la buona sorte pare stia sorridendo, potrebbero continuare la loro fortunata scalata verso il successo. È il caso del Capricorno, che potrebbe essere investito da una carambola di soldi, fortuna e amore durante il corso dei prossimi giorni.

Periodo amaro

C’è un segno zodiacale che, più di ogni altro, potrebbe soffrire particolarmente il fine settimana: il Cancro. Le previsioni presagivano un febbraio colmo di fortuna con Giove a favore. Eppure, i Pianeti contrari non mancano, infatti Plutone e Venere potrebbero aver continuato per tutto il mese a gettarci addosso il carico da novanta. Alcuni di noi potrebbero venire da giorni decisamente complicati sul lavoro e in amore. Nemmeno San Valentino potrebbe aver migliorato la delicata situazione delle coppie in crisi. La festa degli innamorati potrebbe essere stato un buon pretesto per deteriorare ancor di più i rapporti con il partner. Periodo amaro anche sul fronte economico. All’orizzonte potrebbero esserci spese necessarie e importanti da dover affrontare. Avremo tempo per risollevarci, in questo periodo l’unica cura possibile è quella di affidarci alla pazienza e al buon senso.

Aspre tensioni

In difficoltà anche i nati sotto il segno della Bilancia. Fatichiamo come non mai in questo mese di febbraio a trovare un momento di pace. Qualcuno potrebbe accusare un po’ di tensione soprattutto in ambito lavorativo, dove siamo ormai stufi di qualche situazione diventata troppo pesante. Forse è arrivato il momento di staccare la spina da tutto ciò che ci circonda e concederci una breve ma rilassante vacanza. In amore potrebbe andare anche peggio. C’è una nuvola nera che aleggia sulla nostra vita sentimentale. I continui litigi con il partner potrebbero portarci a prendere soluzioni drastiche di cui potremmo pentirci, meglio riflettere bene sul da farsi. Pertanto, meglio attendere marzo, quando un problema che ci sta particolarmente a cuore potrebbe risolversi in modo inaspettato.

Una carambola di soldi, fortuna e amore potrebbe abbattersi sul Capricorno nei prossimi giorni, periodo nero invece per questi 2 segni zodiacali

Periodo carico di fortuna per il Capricorno. Finalmente i progetti a lungo termine potrebbero cominciare a darci i risultati sperati. Il tanto atteso miglioramento economico potrebbe colpirci in pieno. Alcuni di noi potrebbero essere favoriti da una lieta occasione sul lavoro, altri potrebbero improvvisamente ricevere una ricca eredità. Sta di fatto che la fortuna è dietro l’angolo, e i prossimi giorni potrebbero rappresentare il periodo migliore per portarla dalla nostra parte. La fine di febbraio potrebbe portarci un carico di soldi, ma marzo potrebbe rappresentare il mese clou dell’anno, quindi meglio prepararci. Potremmo essere travolti dalla buona sorte anche in amore, San Valentino per noi pare non sia ancora passato. In coppia viviamo giorno dopo giorno una favola ad occhi aperti. Forse abbiamo davvero trovato la persona giusta.

