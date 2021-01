Per tutti questo è stato un anno pesante. Allora perché non bere per dimenticare? Oggi proponiamo di un modo di far festa un po’ faceto e fuori dal comune: spieghiamo, infatti, come preparare una calza della Befana per adulti per festeggiare l’Epifania e per lasciarsi alle spalle questo infausto 2020.

Logicamente questa è una proposta che deve essere presa in considerazione solo se si beve in responsabilmente.

La calza alcolica

Per stupire il vostro partner oppure un coinquilino o un convivente ecco qui un’idea originale che può trasformare un pomeriggio uggioso in uno divertente. Basta prendere le tipiche calze della Befana avanzate dagli anni precedenti oppure sgraffignare da qualche armadio dei calzettoni di lana colorati.

Per riempirla in maniera simpatica basta acquistare delle piccole bottigliette degli alcolici preferiti di chi riceverà il regalo. Molte di queste bevande, infatti, sono disponibili in un formato tascabile, come ad esempio si possono trovare nei minibar degli alberghi. Per rispettare la tradizione poi infilare qualche cioccolatino al liquore. Ad esempio sono anche buonissimi sia quelli al rhum che quelli al porto.

Il regalo può essere personalizzato con l’aggiunta di qualche bigliettino al suo interno. O con un invito per partecipare a un gioco alcolico. A questo punto sarà necessario posizionarle la calza in un posto in cui sia facilmente visibile. L’effetto a sorpresa sarà assicurato.

Oggi abbiamo spiegato qual è una calza della Befana per adulti per festeggiare l’Epifania e per lasciarsi alle spalle questo infausto 2020. Se si desidera scoprire altri modi particolari per passare le feste, consigliamo caldamente di consultare la nostra sezione dedicata alla cultura e alla società. Lì infatti abbiamo spiegato come accogliere il nuovo anno con dei piccoli rituali propiziatori. Per scoprire perchè tenere questa foglia nel portafoglio può attirare soldi, fortuna e benefici per un 2021 sereno e gioioso, basta cliccare sul seguente link.