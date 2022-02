Nelle fredde giornate invernali chi non desidera gustare una buona, una calda e salutare minestra?

Ora ne proponiamo una considerata un piatto povero della cucina pugliese e consumata da sempre dalle famiglie di contadini.

La minestra contiene un particolare tipo di legume poco conosciuto, ma che negli ultimi anni è stato rivalutato. Si tratta di un legume dalla storia antica, che risale addirittura al tempo degli antichi Egizi e Greci.

Questa varietà è coltivata in tutta Italia ed in particolare nella parte meridionale delle Murge baresi.

In queste zone, la sua coltivazione è molto diffusa, tanto che ha ricevuto il Presidio Slow Food e la tutela della regione Puglia.

Il legume di cui parliamo contiene molto più ferro della qualità più chiara e dona all’organismo molti e importanti benefici.

Parliamo dei buonissimi ceci neri, da cui si riceve un pieno di energie grazie alla quantità di carboidrati che contengono.

Sono ricchi di fibre per cui facilitano la regolarità intestinale, e sono ottimi per chi è a dieta perché contengono poche calorie.

Ecco una calda e salutare minestra considerata un piatto povero della cucina pugliese ricchissima di ferro, poco calorica e che facilita il transito intestinale

La minestra di ceci neri delle Murge è tipica della Puglia e della Basilicata.

I ceci neri sono più piccoli della varietà bianca, hanno la buccia rugosa e all’interno sono rosa.

Vediamo come si prepara.

Ingredienti per due persone per l’ammollo e la cottura dei ceci:

a) 100 grammi di ceci neri;

b) 1 spicchio di aglio;

c) sale grosso;

d) 4 foglie di salvia.

I ceci neri hanno bisogno di un ammollo molto lungo, che va dalle 24 alle 36 ore.

Mettere i ceci in una grande ciotola e ricoprirli completamente d’acqua.

Cambiarla almeno una volta durante l’ammollo, e non utilizzarla per cuocere i ceci.

I ceci vanno cotti in una grande pentola riempita di acqua per almeno due ore. Dall’inizio del bollore, aggiungere l’aglio e le foglie di salvia.

Dieci minuti prima di togliere i ceci dal fuoco aggiungere un pizzico di sale grosso.

Scolarli, eeliminare le foglie di salvia e l’aglio, e conservare una parte dell’acqua di cottura.

Ingredienti per la zuppa

a) 1 piccola cipolla bionda;

b) 1 spicchio di aglio;

c) 1 rametto di rosmarino;

d) 2 foglie di salvia;

e) 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

f) pepe nero;

g) sale fino;

h) 100 grammi di pasta a piacere.

Procedimento

Si comincia con frullare una parte dei ceci aggiungendo un po’ di acqua di cottura.

Versare l’acqua di cottura restante in una pentola sul fuoco, facendola bollire leggermente.

Lavare e sbucciare la cipolla e l’aglio, le foglie di salvia e gli aghi di rosmarino e farne un trito di ognuno.

In una pentola soffriggere il trito di aglio e cipolla, e aggiungere un po’ di sale. Versare un mestolo di acqua di cottura e fare cuocere per 10 minuti. Dopo che è trascorso questo tempo, alzare la fiamma e aggiungere i ceci interi. Farli insaporire un po’ e mettere il trito di rosmarino e salvia, e poi aggiungere il pepe.

Versare i ceci frullati, metà di acqua di cottura e far riprendere il bollore girando man mano. Aggiungere un altro poco di sale.

Appena ricomincia a bollire calare la pasta e girare di tanto in tanto. Se nel frattempo la minestra dovesse asciugarsi aggiungere un po’ di acqua di cottura. Servire a tavola con un filo di olio.