Come accade spesso in ogni ambito della vita c’è chi qualcosa la fa troppo e chi troppo poco.

Conosciamo tutti l’importanza dell’acqua per il nostro corpo. Si può stare senza mangiare per un periodo anche discretamente lungo, ma non si può sopravvivere a lungo senza bere. Il tempo massimo di resistenza senz’acqua per un individuo è di tre giorni.

Una buona abitudine che se portata all’eccesso può rivelarsi pericolosa per la salute

Bere acqua è essenziale per la nostra sopravvivenza e il giusto apporto idrico di un umano ruota intorno al 3% del suo peso corporeo. Un quantitativo da aumentare durante le giornate in cui si effettua una pratica sportiva.

Bere troppa poca acqua grava moltissimo allo stato della nostra salute. Ma berne troppa è altrettanto deleterio. Si chiama iper idratazione e proprio come la disidratazione può essere estremamente pericolosa.

Solitamente ad eccedere nel consumo di acqua o di bevande isotoniche sono gli sportivi. Ma può accadere a chiunque.

Cosa succede al nostro corpo se beviamo troppa acqua?

Nausea e vomito

Un eccessivo consumo di acqua provoca una consistente sensazione di nausea. Questo può portare ad un accumulo di liquidi nella cavità addominale e paradossalmente la bocca appare secca.

Svenimenti e pressione bassa

Introdurre troppa acqua può provocare un’improvvisa riduzione di sodio nel sangue. Questo può generare un abbassamento brusco della pressione, capogiri e svenimenti.

Mal di testa e scarsa memoria

Quando si eccede con l’acqua spesso insorge un eccessivo mal di testa seguito da uno stato confusionale che genera un deficit di memoria.

Allucinazioni

In casi estremi un utilizzo spropositato di acqua può causare un eccesso di liquidi nel plasma sanguigno, che potrebbe causare crisi epilettiche e perdite di conoscenza. Ma questi sono casi limiti che si verificano di rado tra gli sportivi.

Consigli

Secondo gli esperti l’iper idratazione si verifica quando si assumono grandi quantità di liquidi in tempi ridotti.

Il consiglio è quello di evitare di ingurgitare troppa acqua tutta insieme e in un tempo ridotto. È meglio bere a piccoli sorsi con frequenza. E anche dopo l’attività fisica la reintegrazione dell’acqua deve avvenire con calma e moderazione.

