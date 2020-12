Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le bruschette sono sicuramente alla base della tradizione culinaria italiana. E l’aspetto strepitoso di questo tipo di piatto è la possibilità di sperimentare che offre. Infatti, il condimento delle bruschette può essere modificato a piacimento ogni volta che si vuole provare qualcosa di nuovo. Ma oggi noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre la ricetta di una bruschetta come nessuno l’ha mai mangiata. Renderà la cena di chiunque strepitosa, e basteranno pochissimi ingredienti! Il condimento, infatti, sarà a base di lardo e prugne secche. E questo accoppiamento, possiamo assicurarlo, lascerà chiunque a bocca aperta. La ricetta, questa volta, viene direttamente dall’Umbria.

Bruschette lardo e uvetta, una ricetta unica e strepitosa

Le bruschette a base di lardo e uvetta sono una vera e propria delizia per il palato. E, per realizzarle, serviranno i seguenti ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

pane

olio extravergine di oliva

fettine di lardo

salvia

prugna

barbozzo

Ed ecco ora come preparare una bruschetta come nessuno l’ha mai mangiata. Renderà la cena di chiunque strepitosa!

Come preparare in poche e semplici mosse questa ricetta gustosa per rendere una cena un’esperienza unica

Per prima cosa, ovviamente, bisognerà abbrustolire il pane. Quando si avrà il numero di fette desiderate e queste ultime saranno ben dorate, si potrà passare al condimento. Il primo passo da fare è quello di spalmare uno strato di lardo su ogni fetta. Attenzione a non esagerare! Si tratta di un alimento con un gusto piuttosto forte, quindi ne basterà un cucchiaino per ogni fetta. Ora, sarà il momento di passare al barbozzo, guanciale tipico umbro, e alla prugna secca. Quest’ultima andrà arrotolata in una fettina di barbozzo in modo delicato. E i due ingredienti, così combinati, andranno poi poggiati delicatamente sullo strato di lardo prima spalmato. E ora, una spruzzata di salvia e un cucchiaino di olio di extravergine completeranno l’opera. E queste deliziose bruschette umbre saranno pronte per essere servite!

Approfondimento

Due bruschette originali come non l’avete mai fatte prima