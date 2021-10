Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di vedere un signore o una signora con indosso abiti particolari, intento a leggere la mano a qualcuno.

Si tratta della chiromanzia, una pratica dalle origini antichissime. Secondo quest’arte si potrebbe descrivere carattere e destino di un individuo attraverso l’osservazione del palmo della sua mano.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Esistono testimonianze di pratiche di chiromanzia anche tra alcuni autori molto antichi, greci e romani. Aristotele, in particolare, si interessò alle caratteristiche delle linee sulle mani e dei rapporti che queste avrebbero con la longevità.

Da allora di tempo ne è passato, ma questa pratica è ancora famosa oggi. Che sia verità o semplice folclore popolare poco importa, a volte è divertente sapere quale significato si celerebbe dietro i segni delle nostre mani. In particolare, esisterebbero 2 linee che indicherebbero la felicità in amore e un destino caratterizzato dalla realizzazione personale, anche lavorativa. Ecco quali sono.

Una botta di felicità in amore e soddisfazioni lavorative in arrivo per chi ha questi segni sulla mano

Capita spesso di non credere a qualcosa, ma di non resistere alla tentazione di capirne qualcosa di più. È ciò che capita con le caratteristiche del corpo. A tal proposito, sembra assurdo ma la forma dell’ombelico svelerebbe il carattere di una persona.

Anche le linee della mano, però, sarebbero in grado di rivelare particolari interessanti sul carattere di un individuo e, addirittura, sul suo futuro.

La linea del cuore

Questa è la linea orizzontale che parte dal mignolo e si spinge verso l’indice o il medio. In generale, se questa linea è lunga, sarebbe sinonimo di un amore appagante e duratura. Se, invece, è più corta, potrebbe indicare una difficoltà ad amare o a instaurare rapporti a lungo termine.

In particolare, se la linea che parte dal mignolo arriva tra medio e anulare, indicherebbe che la persona sarebbe facilmente incline all’innamoramento. Se la linea arriva al medio, potrebbe segnalare una persona tendenzialmente egoista e concentrata solo sui propri sentimenti.

L’ultimo caso, invece, è quello che riguarda la linea che parte da sotto il mignolo e finisce all’indice. Questa linea sarebbe buon auspicio per l’arrivo di un amore duraturo e, soprattutto, felice.

La linea del destino

Questa linea è verticale ed è quella che parte dal polso e sale dritta verso le dita. È detta anche “linea della carriera”, perché darebbe informazioni sul destino, anche da un punto di vista lavorativo.

Se questa linea è ben netta e marcata, indicherebbe stabilità di vita. In questo caso, la persona percorrerebbe un percorso netto e lineare.

Se la linea si divide in più sezioni, potrebbe segnalare una persona tendenzialmente incline al cambiamento e impegnata su più fronti.

La linea del destino, invece, potrebbe avere un inizio coincidente con la linea della vita. Quest’ultima, per capirci, è la linea curva che parte dal polso e, piegandosi, arriva sotto all’indice.

In questo caso, la linea del destino rivelerebbe una persona ricca di ambizioni. La persona in questione si sarebbe realizzata grazie alle proprie forze e avrebbe un futuro lavorativo positivo. Ecco perché potrebbero esserci una botta di felicità in amore e soddisfazioni lavorative in arrivo per chi ha questi segni sulla mano.