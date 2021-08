Ci sono tanti tipi di olio in circolazione e a volte non si sa quali scegliere. Fra l’olio di girasole, quello di soia, d’oliva e tanti altri, il consumatore si trova indeciso.

Gli oli in commercio hanno caratteristiche diverse, che li qualificano per utilizzi diversi. C’è l’olio più adatto alla frittura e quello per il condimento. Fra questi spicca uno in particolare. Una bomba di salute, quest’olio è considerato una vera medicina dal gusto unico, infatti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’Unione Nazionale Consumatori ci informa che la FDA americana, organismo che supervisiona gli alimenti e i farmaci, riconosce l’Olio Extra Vergine di Oliva come medicinale.

La FDA ne riconosce, inoltre, le sue qualità benefiche per la salute, in particolare a favore del sistema cardiocircolatorio. Un olio che fa bene al cuore, oltre che possedere tante altre proprietà. Insomma, una vera medicina che si nasconde negli stipi delle nostre cucine.

Conservare bene il prodotto

Un alimento così prezioso richiede anche qualche attenzione. Affinché possa mantenere sempre intatte tutte le sue caratteristiche organolettiche, è importante conservarlo bene. L’olio EVO è una sostanza sensibile alla luce. Per questo motivo va tenuto sempre al buio e anche la bottiglia deve contribuire a proteggerlo. La bottiglia ideale è di colore scuro.

Evitare le fonti di calore

Anche il calore è un nemico per quest’olio. A volte può capitare che durante la preparazione dei cibi, si tenga la bottiglia accanto ai fornelli o al forno. Purtroppo, l’olio EVO è sensibile al calore e potrebbe rovinarsi.

Un altro errore è di lasciare aperta la bottiglia mentre si cucina. Oltre alla luce e al calore, l’Olio EVO è sensibile anche agli odori. Questi potrebbero annullare i suoi deliziosi polifenoli. In questo modo, il profumo dell’olio diminuirebbe e il suo profumo andrebbe in parte perso.

Una bomba di salute, quest’olio è considerato una vera medicina dal gusto unico

Questo alimento facente parte della Dieta Mediterranea, non si caratterizza per un colore unico. A seconda della Regione di produzione, potrebbe assumere colori diversi. In Puglia, ad esempio, è facile trovare un olio dal colore giallo oro. In Toscana, invece, prevale il colore verde smeraldo e in Liguria il giallo paglierino.

Bisogna fare attenzione, invece, al colore arancio o rossastro. Se aprendo una bottiglia, ci si accorge che il colore non è quello giusto, allora significa che l’olio presenta qualche problema. L’Olio EVO è davvero una preziosità e come tale va trattato e conservato.