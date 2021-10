I primi freddi che annunciano l’approssimarsi dell’inverno spingono a ricercare cibi caldi e gustosi che possano offrire una calda carezza autunnale. Questo periodo dell’anno è particolarmente indicato per consumare alcune tipologie di verdure che, secondo numerosi studi scientifici, contengono straordinarie proprietà benefiche per l’organismo. Perché allora non iniziare a prendersi cura del proprio sistema cardiocircolatorio già dal momento dei pasti? Ecco allora una bomba di salute per cuore e arterie in questo contorno autunnale facile e veloce da preparare in casa.

Come fare per mantenersi giovani e sani a lungo

Chi soffre di malattie cardiache sa bene quanto sia importante curare l’alimentazione. Nei casi in cui il disturbo clinico limiti la capacità lavorativa della persona, è possibile chiedere il riconoscimento di una indennità economica. Se l’alimentazione è un’ottima alleata della salute, il suo effetto migliora se si associa ad una vita attiva. Lo abbiamo mostrato nell’articolo “Come rimanere giovani a 60 anni con un esercizio semplicissimo e molto efficace”.

A proposito di alimentazione, in autunno è possibile trovare su quasi tutti i banchi di prodotti freschi le cosiddette verdure crucifere o brassicacee. Questi ortaggi devono il proprio nome alla disposizione dei loro fiori che si uniscono a formare una sorta di croce. Tra i principali troviamo i broccoli, il cavolfiore, le varie tipologie di cavoli, i ravanelli e le cime di rapa. Presenti sulle nostre tavole a partire dalle ricette delle tradizioni locali, le crucifere hanno sempre più attirato l’interesse della comunità scientifica. La ragione risiede nelle importanti componenti che sono presenti al loro interno rendendole delle vere e proprie alleate della salute.

Un recente studio australiano ha mostrato come portare frequentemente a tavola queste verdure possa proteggere la salute del cuore. Secondo i ricercatori la crucifere contribuiscono in maniera efficace a ridurre l’accumulo di calcio nell’aorta prevenendo malattie di tipo aterosclerotico. La ricchezza di vitamine, antiossidanti e altri composti conferisce a queste verdure delle enormi proprietà benefiche. Vediamo allora una idea per portarle in tavola e gustarle al meglio.

Una bomba di salute per cuore e arterie in questo contorno autunnale facile e veloce

Un’idea per accompagnare il secondo piatto con una verdura crucifera prevede la preparazione del cavolfiore croccante in padella al profumo di alici. Per realizzare un contorno adatto a quattro persone occorrono i seguenti ingredienti:

1 cavolfiore;

5 cucchiai di pan grattato;

5 filetti di alici sott’olio;

un mazzetto di erbe aromatiche;

1 spicchio di aglio;

sale e peperoncino q.b.

Per prima cosa lavare e dividere in piccole cimette il cavolfiore che andrà sbollentato in acqua e sale per 3-5 minuti. In una padella far saltare l’aglio con l’olio ed aggiungere i filetti di alici con il peperoncino a proprio gradimento. A questo punto aggiungere le cimette di cavolfiori sbollentate e far saltare in padella. In una seconda padella rosolare già da prima il pangrattato con un filo d’olio di modo da farlo diventare ben croccante. Quando il cavolfiore avrà finito la sua cottura, aggiungere il pangrattato dorato e mescolare gli ingredienti. Condire con un pizzico di sale e sminuzzare le erbe aromatiche di modo da conferire al piatto un profumo invitante.

