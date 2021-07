Inserire degli alimenti ricchi di ferro nella propria dieta giornaliera è molto importante, specialmente quando ci capitano quei periodi in cui ci sentiamo particolarmente stanchi, stressati e giù di morale.

Una carenza di ferro potrebbe comportare anemia, indebolimento delle unghie, perdita di capelli, stress e insonnia.

In questo articolo parliamo di una bomba di energia con questi sette alimenti ricchi di ferro per sentirsi super energici e senza stress.

Il ferro è elemento indispensabile per il nostro organismo. Fra le diverse funzioni rinforza il sistema immunitario e aumenta la resistenza alla stanchezza.

Gli uomini devono assumere 10 milligrammi di ferro al giorno mentre le donne 15 milligrammi. Il fabbisogno delle donne è maggiore, perché con le mestruazioni perdono sangue.

Anche i bambini e gli adolescenti, gli sportivi professionisti, vegetariani e vegani e i donatori di sangue possono avere un fabbisogno maggiore di ferro.

Per assumere tutto il ferro assimilabile di cui abbiamo bisogno, occorre conoscere i giusti alimenti da mettere a tavola tutti i giorni.

Ecco una bomba di energia con questi sette alimenti ricchi di ferro per sentirsi super energici e senza stress

Questa è una lista con i sette alimenti che contengono ferro:

carne (oltre 4 mg di ferro per 100 grammi);

cereali (100 grammi contengono un po’ meno di 3 mg di ferro);

frutta secca (le mandorle e le noci contengono circa 3 mg per cento grammi di prodotto);

legumi secchi (100 grammi di lenticchie contengono 3,3 mg di ferro);

uova (un tuorlo 2,7 mg di ferro);

pesce (100 grammi contengono circa 2 mg di ferro);

verdure a foglia verde (100 grammi di spinaci contengono circa 3 mg di ferro).

Ma attenzione purtroppo il ferro di origine vegetale viene assorbito dall’organismo solo in minima parte.

Esistono però degli alimenti che aiutano ad assimilare meglio il ferro come la vitamina C.

Le migliori fonti di vitamina C sono: tutti gli agrumi, le fragole, il kiwi, il melone e i vegetali a foglia verde.

Si raccomanda sempre di consultare il proprio medico per seguire la giusta dieta alimentare in base alle proprie condizioni fisiche.