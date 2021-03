C’è una big di Piazza Affari da comprare subito per rialzi stellari: Stellantis. Non capita spesso, infatti, di trovare un titolo sul quale c’è convergenza di previsioni qualunque sia il metodo utilizzato per valutarlo.

Cominciamo dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso le azioni di Stellantis risultano essere sottovalutate del 60% circa rispetto alle attuali quotazioni.

Inoltre l’azienda mostra bassi livelli di valutazione, con un valore d’impresa a 0,23 volte le sue vendite.

Infine, gli analisti che coprono in titolo hanno un consenso Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35%.

Una big di Piazza Affari da comprare subito per rialzi stellari: le indicazioni dell’analisi grafica

Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 5 marzo in ribasso dello 1,16% rispetto alla seduta precedente a quota 13,682 euro.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma da molte sedute le quotazioni si stanno muovendosi all’interno del trading range 13,24-14.1 euro. Una chiusura giornaliera esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni di Stellantis.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura, con un potenziale rialzista massimo di circa il 70% dai livelli attuali. Nel breve, invece, l’obiettivo più vicino è in area 15,4 euro (I obiettivo di prezzo) per un rialzo del 12% circa.

Qualora, invee, le quotazioni dovessero muoversi al ribasso il titolo potrebbe andare a chiudere il gap aperto in area 11 euro.

Time frame trimestrale

Nel lungo periodo la tendenza è saldamente rialzista e la chiusura di marzo potrebbe dare un’ulteriore spinta al rialzo di Stellantis. Come si vede dal grafico, infatti, il trimestre potrebbe chiudersi rompendo la fortissima resistenza in area 13,38 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si aprirebbero le porte per una continuazione del rialzo fino al II obiettivo di prezzo in area 22,9 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 32,5 euro per un potenziale rialzista di circa il 140%.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe favorire un ritorno in area 10 euro.

Da notare che lo Swing Indicator è saldamente rialzista.

