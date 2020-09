Generali Assicurazioni è una big del settore assicurativo che si è avviata sulla china discente, possibile occasione di acquisto? Su tutti i time frame la tendenza in corso è ribassista e gli obiettivi possibili fanno accapponare la pelle. Tuttavia, come vedremo potrebbe esserci spunti interessanti per investimenti di lungo periodo.

Prima, però, di affrontare il discorso da un punto di vista tecnico, riportiamo la valutazione del titolo sia secondo le raccomandazioni degli analisti che i suoi fondamentali.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 30%. Questo livello di sottovalutazione è sostanzialmente confermato dall’analisi basata sui multipli di mercato. Solo il PE è leggermente superiore alla media del settore assicurativo, mentre è inferiore al mercato italiano.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una big del settore assicurativo che si è avviata sulla china discente, possibile occasione di acquisto? Fin dove potrà arrivare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 25 settembre a quota 11,55 euro in ribasso dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e le ultime sei sedute hanno dato un brutto colpo alle ambizioni dei rialzisti. Con la rottura dell’importante supporto in area 11,7707 euro (I obiettivo di prezzo), infatti, si sono le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 9,9 euro. La massima estensione del ribasso, poi, è localizzata in area 8,0591 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere forza solo con una chiusura giornaliera superiore a 11,77 euro. Altrimenti devono aspettare il raggiungimento degli obiettivi ribassisti indicati in figura. Questi sono livelli dove si potrebbe entrare al rialzo, purché si metta lo stop sotto il livello stesso in chiusura di giornata.

Time frame settimanale

Settimana prossima avrà un’importanza fondamentale per definire la tendenza di medio termine del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono vicine al supporto in area 11,1295 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere fiato solo nel caso di chiusure settimanali superiori a 14,5759 euro.

Time frame mensile

La chiusura di settembre potrebbe sancire l’inizio di una nuova gamba ribassista che andrebbe ad aggiornare i minimi annuali segnati a marzo del 2020.

Solo una chiusura di settembre superiore a 12,5026 euro potrebbe dare speranze ai rialzisti.

Approfondimento

Bel segnale rialzista su un titolo azionario del Ftse Mib che ha un potenziale del 190%