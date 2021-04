È accaduto a tutti di avvertire un dolore intenso alle gambe almeno una volta nella vita. Le cause possono essere varie. Fra le più frequenti si annovera quella dell’infiammazione dei tessuti molli. Ossia di quelle membrane poste fra le ossa che favoriscono la fluidità dei movimenti. Per questo motivo vogliamo condividere con i nostri Lettori una bevanda incredibilmente efficace per il dolore alle cartilagini delle ginocchia ed un rimedio di emergenza.

Quanto proposto non vuole in nessun modo sostituirsi alle cure degli specialisti. Tuttavia, affiancare alle terapie mediche dei rimedi naturali può rivelarsi efficace. In particolare, una buona alimentazione può essere utile per prevenire i dolori articolari. Ebbene, è importante assumere alimenti ricchi di fibre e minerali che danno sostegno alle articolazioni. La ricetta prevede

90 gr di fiocchi d’avena;

il succo di 2 arance;

1 bicchiere d’acqua;

1 pugno di mandorle;

3 fette di ananas;

1 cucchiaino di cannella;

miele quanto basta per addolcire.

I fiocchi di avena e le mandorle consentono di assumere una buona quantità di fibre. L’ananas è naturalmente ricca di bromelina, sostanza dal potere antinfiammatorio riconosciuto. Insieme all’arancia inoltre consente di immagazzinare molta vitamina C, che aiuta a rinforzare tendini, legamenti e ossa. Infine la cannella che migliorando la circolazione, coadiuva il processo della riduzione delle infiammazioni. Per la preparazione bisognerà far immergere l’avena un paio di minuti nell’acqua già a bollore e poi lasciare intiepidire. Quindi filtrare i fiocchi. Frullarli insieme a tutti gli altri ingredienti. L’assunzione di un bicchiere a stomaco vuoto per un periodo di un paio di settimane può dare ottimi risulti nel migliorare il dolore delle cartilagini delle ginocchia.

Per le emergenze

Infine un rimedio naturale di emergenza che agisce in tempi brevi: la spirea olmaria. Una pianta che ama terreni umidi e fiorisce da maggio. Le sue foglie essiccate contengono alte quantità di acido salicilico, il medesimo principio utilizzato per l’aspirina. Si può assumere in gocce, in estratto idroalcolico, o in opercoli. È una pianta che consigliamo di assumere solo dopo aver sentito il parere medico. Può interagire con i medicinali anticoagulanti e va sempre evitata in caso di sensibilità verso i salicilati.

Ecco dunque una bevanda incredibilmente efficace per il dolore alle cartilagini delle ginocchia ed un rimedio di emergenza.

