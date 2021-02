Capita, qualche giorno, di sentirsi più gonfi e appesantiti del solito. Ci guardiamo allo specchio e vediamo che la nostra pancia ha preso volume. Questo fattore può dipendere da un’infinità di cause. E, se dovesse essere molto comune nonostante un’alimentazione corretta, l’idea più congeniale sarà sicuramente quella di consultare il proprio medico. Ma, se dovesse accadere solo qualche volta, magari perché abbiamo esagerato a tavola, possiamo anche ricorrere a degli alimenti che ci aiuteranno. Per esempio, oggi vogliamo proporre una bevanda da fare in casa che brucia i grassi e sgonfia la pancia. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci serviranno per realizzarla.

Cosa ci serve per fare questa bevanda brucia grassi che ci aiuterà a sentirci più sgonfi

Per realizzare una bevanda da fare in casa che brucia i grassi e sgonfia la pancia, avremo bisogno di tre ingredienti principali. Dovremo procurarci:

1 rametto di prezzemolo

1 fetta di ananas

1 limone

Saranno questi tre cibi, mischiati, che riusciranno a farci sentire meglio con il nostro corpo! Vediamo come prepararli per ottenere una bevanda perfetta per sgonfiarci!

Ecco come realizzare questa bevanda brucia grassi

Per prima cosa, tritiamo il prezzemolo e spremiamo il limone per ricavarne il succo. Ora, prendiamo la nostra fetta di ananas e tagliamola in piccoli pezzi. Versiamo tutti gli ingredienti nel frullatore e aspettiamo che si amalgamino, diventando compatti. Se dovessimo accorgerci che la bevanda sta diventando troppo densa, potremo aggiungere un bicchiere d’acqua. Ora, ci basterà berla quando avremo la sensazione di gonfiore e ci sentiremo subito meglio. Ovviamente ci sono delle precisazioni da fare. Intanto, questa bevanda non è un sostitutivo della dieta. Avere la possibilità di bere degli ingredienti che aiutino a sgonfiarsi non ci dà il diritto di abbuffarci a tavola. Questo è semplicemente un aiuto quando ci sono delle giornate in cui ci sentiamo particolarmente appesantiti. Inoltre, non si tratta di un rimedio medico. Questo è un consiglio delle vecchie generazioni, un classico “rimedio della nonna”, come viene indicato nel linguaggio comune!

Approfondimento

