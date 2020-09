Monte dei Paschi di Siena per un motivo o per un altro è una banca sempre nell’occhio del ciclone. Negli ultimi giorni molto sono le notizie che si sono accavallate intorno all’istituto senese. Dalla scissione parziale non proporzionale di crediti deteriorati ad Amco alle voci che vedono Banca MPS al centro della prossima fusione nel settore bancario italiano.

Conseguentemente le quotazioni del titolo risentono molto del flusso delle news finanziarie e ci possono essere molti falsi segnali. L’unico modo, in questi casi, per evitare perdite è concentrarsi sulla tendenza di medio/lungo periodo e monitorare con attenzione i livelli chiave.

Una banca sempre nell’occhio del ciclone. Dove sono dirette le azioni Banca MPS secondo l’analisi grafica e previsionale

Banca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 18 settembre a quota 1,344 euro in ribasso del 1,54% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e potrebbe subire un’accelerazione visto che l’ultima chiusura giornaliera è stata inferiore a 1,3547 euro. A questo punto le quotazioni potrebbero accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 1,1969 euro. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 1,0339 euro. Da notare che la rottura dell’importante supporto è avvenuta con volumi in aumento.

Chiusure giornaliere superiori a 1,3547 euro farebbero invertire al rialzo la tendenza in corso.

Scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è ribassista sia sul settimanale che sul mensile e in entrambi i casi punta il I obiettivo di prezzo in area 0,71263 euro. Una prima consenso in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 1,2044 euro.

I rialzisti riprenderebbero il controllo della situazione nel caso di chiusura settimanali superiori a 1,4994 euro.

