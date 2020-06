Una banca italiana nata da poco, ma dal potenziale rialzista molto interessante

Illimity Bank è una banca italiana nata da un’iniziativa che vede coinvolto un big del sistema bancario italiano come Corrado Passera.

La nuova banca italiana è stata quotata a Piazza Affari a marzo del 2019 e da allora ha avuto una performance del -0,53%. Dopo più di un anno, quindi, il titolo azionario è rimasto praticamente al punto di partenza. Niente male se si pensa che nello stesso intervallo temporale Unicredit ha perso il 26,4%, Intesa Sanpaolo il 18,4%, BPER Banca 32,2%, Mediobanca il 18,3%, mentre UBI Banca ha guadagnato il 15,3%.

Una tale performance non deve sorprendere anche alla luce dei risultati del primo trimestre 2020.

Illimity Bank, infatti, al 31 marzo ha riportato un utile netto di circa 4,5 milioni di euro e una posizione finanziaria robusta con liquidità per circa 750 milioni di euro ed un CET1 ratio al 18,7%, seppur in riduzione rispetto al dato di fine 2019 di 21,4%. Per maggiori dettagli clicca qui.

Inoltre le prospettive di crescita degli utili per i prossimi tre anni sono eccellenti con un rialzo atteso di oltre il 60%. Un livello ben superiore sia rispetto alla media del settore bancario che a quella del mercato italiano.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Il focus dell’analisi grafica sun una banca italiana: Illimity Bank

Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 5 giugno in rialzo del 3,28% rispetto alla seduta precedente a quota 7,56€.

La proiezione sul time frame settimanale è rialzista e alla chiusura del 5 giugno c’è stato un segnale rialzista generato da BottomHunter. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per un’accelerazione al rialzo. In quest’ottica la settimana dell’8 giugno rivestirà un’importanza fondamentale. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con la forte resistenza in area 7,793€ (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 10,264€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 12,724€.

La mancata rottura della resistenza potrebbe determinare un ritracciamento delle quotazioni fino in area 6,844€. La tenuta di questo livello favorirebbe la ripartenza al rialzo. Viceversa, la sua rottura metterebbe in crisi lo scenario rialzista.