Nonostante l’exploit delle ultime sedute, Intesa Sanpaolo ancora è una banca in bilico indecisa se partire al rialzo o al ribasso. Per rendersi conto di ciò, basti pensare che a distanza di un mese dall’ultimo articolo scritto su questo titolo bancario, le quotazioni sono rimaste praticamente invariate sugli stessi livelli.

D’altra parte andando ad analizzare i fondamentali del titolo, si scopre che le attuali quotazioni esprimono una leggere sopravvalutazione, circa il 10%. Di diverso avviso sono gli analisti che nelle loro raccomandazioni hanno un consenso medio Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Tuttavia nel settore bancario mondiale Intesa Sanpaolo rimane un titolo molto interessante. La sua performance da inizio anno, infatti, se confrontata con i principali colossi del settore bancario a livello mondiale, si colloca nella parte alta della forchetta.

Una banca in bilico indecisa se partire al rialzo o al ribasso: cosa succederà secondo l’analisi grafica e previsionale?

Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a 1,6488 euro in ribasso dell’1,17% rispetto alla seduta precedente.

Basta una rapida occhiata ai tre grafici riportati qui di seguito per capire come gli scenari futuri sull’andamento del titolo siano molto incerti. Andiamo, quindi, ad analizzare caso per caso sta succedendo sul ciascun time frame.

Time frame giornaliero

Tutto si decide intorno all’area 1,6387-1,648 euro dove si trovano i livelli chiave per la proiezione rialzista (linea tratteggiata) e quella ribassista (linea continua).

Solo decise chiusure giornaliere lontane da questi livelli sapranno indicare la direzione futura per il breve periodo.

Gli obiettivi, in un caso o nell’altro sono quelli indicati dalle linee rosse orizzontali.

Time frame settimanale

Dopo un tentativo di partire al rialzo le quotazioni sono state bloccate dalla resistenza in area 1,814 euro e sono ritornate sul supporto in area 1,6244 euro. La tenuta di questo livello potrebbe far ripartire le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura. In caso contrario dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti che potrebbero essere localizzati in prossimità dei minimi di marzo.

Time frame mensile

Sul mensile la storia non cambia. I livelli da monitorare in chiusura mensile sono 1,66819 e 1,43159 euro. Nel caso di una rottura di uno di questi livelli in chiusura mensile le quotazioni potrebbero prendere una decisa direzione verso gli obiettivi indicati in figura.

Approfondimento

Come trasferire il conto corrente da una banca all’altra