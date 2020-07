Banco Desio e della Brianza è una banca che fa meglio del settore bancario e che sta dando potenti segnali rialzisti. Come vedremo dall’analisi grafica, infatti, il titolo sta dando segnali molto importanti che potrebbero portare a un forte apprezzamento del prezzo delle azioni.

D’altra parte il titolo bancario negli ultimi cinque anni ha sempre fatto meglio del settore di riferimento. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché possa mantenere questa forza relativa. Anche durante la seduta del 21 luglio che ha visto l’exploit del settore bancario, il titolo si è difeso molto bene facendo meglio della media.

Una banca che fa meglio del settore bancario e che sta dando potenti segnali rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Banco Desio e della Brianza (MIL:BDB) ha chiuso la seduta del 21 luglio in rialzo dello 6,37%, a quota 2,38€, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Time frame giornaliero

Con il rialzo cui abbiamo assistito la forte resistenza in area 2,28€ (I° obiettivo di prezzo) è stata letteralmente polverizzata e adesso le quotazioni sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 2,45€. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 2,62€ (III° obiettivo di prezzo).

Anche se nel breve sono possibili ritracciamenti fisiologici, solo chiusure giornaliere inferiori a 2,28€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e si avvia a chiudere la settimana rompendo la resistenza in area 2,369€. In questo scenario si aprirebbero le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 2,54€. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 2,99€ (II° obiettivo di prezzo) e in area 3,44€ (III° obiettivo di prezzo). Notiamo come ci siano spazzi per apprezzamenti del prezzo di oltre il 50%.

Per concludere, osserviamo come con una chiusura settimanale su questi livelli si avrebbe un segnale rialzista di BottomHunter.

Solo chiusure settimanali inferiori a 2,263€ farebbero scattare una proiezione ribassista.

Time frame mensile

La proiezione in corso è ribassista nonostante un segnale in corso di BottomHunter. Dopo un mese di giugno pessimo, però, sembrerebbe che le cose si stiano mettendo per il meglio. Sui livelli attuali, infatti, le quotazioni andrebbero a recuperare l’importantissimo livello in area 2,332€ che era stato violato al ribasso alla chiusura di giugno.

Qualora questo recupero dovesse essere confermato si aprirebbero le porte a un’inversione rialzista con potenziale minimo del +60%. La massima estensione, invece, prevede nel lungo periodo che le quotazioni si possano triplicare rispetto ai livelli attuali.

Ovviamente il mancato recupero di area 2,332€ farebbe precipitare al ribasso le quotazioni verso gli obiettivi indicati.

Approfondimento

Questa potrebbe essere una straordinaria occasione per comprare un titolo azionario che scende da anni