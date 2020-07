Una domanda a bruciapelo? Sapevate che tra le molteplici virtù delle banane, c’è anche quella di abbassare la pressione arteriosa? Un consiglio della nostra redazione è questo: assumiamo una banana a colazione e manterremo la pressione controllata. Questo benefico frutto di origine tropicale, entrato di prepotenza negli ultimi anni nelle nostre case, è molto amato da sportivi e bambini. Particolarmente consigliato per chi compie sforzi fisici, ma anche mentali, per la sua ricchezza di potassio, magnesio e di vitamine. Ma la banana, splendida e gustosa in ogni sua versione: da gelato a torta, da frullato a frappè, conta molte altre proprietà benefiche. Andiamo insieme alla loro scoperta.

Virtù conosciute e meno note

Una banana a colazione e manterremo la pressione controllata, non è l’unico beneficio che potremo avere già dalle prime ore della giornata. Una semplice banana infatti contribuisce a:

– Rimuovere i liquidi in eccesso

– Limitare la gotta

– Combattere la depressione

– Aumentare il buonumore

– Velocizzare il movimento intestinale e contrastare la stitichezza

– Alleviare i dolori del ciclo mestruale, grazie alla ricchezza di vitamina b6

Un frutto poco calorico

Per anni la banana è stata vittima del preconcetto di essere un frutto ipercalorico e pieno di zuccheri. Non è vero, perché una banana contiene 90 calorie ogni 100 grammi, attestandosi tra gli alimenti di media fascia. Grazie alla pectina, la fibra alimentare che favorisce il metabolismo, la banana è consigliata delle diete depurative e volte a combattere:

– Stitichezza

– Gonfiori addominali

– Meteorismo e flatulenza

– Presenza eccessiva di tossine nell’intestino

Non solo a colazione

La banana a colazione influenzerà positivamente il corso della giornata, ma i nostri esperti di salute consigliano di portarla al lavoro anche per i due break di metà mattina e metà pomeriggio. Se, poi, andremo in palestra, o, a fare attività fisica, non vergogniamoci di sbucciarcene una e mangiarcela lungo il tragitto da compiere. Il carico di nutrienti ci garantirà infatti: energia, dinamismo, sprint, resistenza e tonicità, fisica e mentale!