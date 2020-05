Una azione anomala a Piazza Affari da tradare poco, ma sulla quale investire molto

A Piazza Affari sul listino principale Ftse Mib c’è una azione anomala che va studiata bene per evitare di restare delusi dal proprio investimento. Stiamo parlando di Italgas una delle migliori utilities a larga capitalizzazione che è caratterizzata da una bassissima volatilità in un settore già di per se’ poco volatile. La volatilità di Italgas, infatti, vale 0,61 a fronte di un settore di riferimento per il quale vale 0,67.

Questa caratteristica va tenuta molto bene in mente quando si vuole investire sul titolo. Nei momenti di forti ribassi, infatti, le azioni poco volatili scendono poco. Viceversa, nei periodo di forti rialzi rimangono un po’ indietro. L’investitore, quindi, deve avere bene in mente queste cose per non restare deluso.

Una dimostrazione di quanto appena detto si è avuta negli ultimi mesi durante la crisi dei mercati scatenata dalla pandemia di Covid-19.

Negli ultimi 90 giorni Italgas, il settore di riferimento e il mercato italiano hanno avuto la seguente performance -22,8%-25,7%, -29,5%, rispettivamente. Negli ultimi 7 giorni, invece, la performance è stata -4,1%, -0,9%, 0,6, rispettivamente.

Una vantaggio molto importante, però, di una azione anomala come Italgas è il rendimento della sua cedola. Quella distribuita qualche giorno fa, infatti, ha avuto un rendimento superiore al 5% ed è vista in salita nei prossimi anni.

A conclusione di quanto detti finora, quindi, possiamo dire che gli amanti del trading sfrenato farebbero bene a stare alla larga dal titolo. Viceversa che vuol fare un investimento di lungo periodo potrebbe trovare in Italgas un ottimo strumento. Per intenderci, negli ultimi 3 anni Italgas ha avuto una performance (tenendo conto del dividendo distribuiti) del 20% circa. Nello stesso periodo il settore di riferimento ha perso in media il 4%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Italgas

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 29 aprile a 4,87€ in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma sono già otto settimane che cerca di avere ragione, in chiusura di settimana, della forte resistenza in area 4,9657€. Questa incapacità di forzare al rialzo non è molto positiva. Potremmo, quindi, assistere a ritracciamenti fino in area 4,6165€. La mancata tenuta di questo livello potrebbe determinare un’accelerazione ribassista verso obiettivi che al momento non possiamo calcolare.

Qualora le quotazioni, poi, dovessero partire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

