Siamo tornati alla nostra abitudinaria routine solo da una settimana, ma molti di noi già pregustano e progettano un fine settimana all’insegna del relax.

La ripresa è sempre difficoltosa, soprattutto dopo aver scandito le vacanze natalizie al dolce ritmo di abbuffate, sciate e risate in compagnia.

In effetti, c’è chi potrebbe approfittare di questo weekend proprio per assaporare ancora la gioia dello sci e del buon cibo, ritrovando anche gli amici.

C’è però anche chi non ha assolutamente voglia di progettare una partenza last minute, preferendo di gran lunga il comfort del divano di casa.

Potrebbe essere l’occasione perfetta per recuperare le migliori serie tv di Netflix che hanno spopolato nel 2021 e che magari ci siamo persi.

Qualunque sia la nostra scelta, teniamo comunque conto del fatto che un weekend romantico e ricco di passione attende questi 4 fortunatissimi segni secondo l’oroscopo.

Non ci resta che scoprire chi sono i potenziali favoriti delle stelle in questo brioso fine settimana di gennaio.

Ariete

Partiamo dall’Ariete, che questo weekend sarà investito da un fascino ammaliante: meglio approfittarne, soprattutto se siamo in cerca di una storia.

Vietato poi preoccuparsi delle apparenze: il consiglio è di sfoderare la propria unicità con fierezza e sicurezza.

Tra le papabili conquiste: Pesci e Vergine. Meglio invece girare alla larga dal Toro, piuttosto scaltro e smaliziato.

Leone

Anche il Leone potrebbe avere qualche problema a relazionarsi con il Toro, non particolarmente affabile in campo sentimentale questo fine settimana.

Per il resto, campo aperto: il carisma, del resto, non manca ed è un asso nella manica a favore di questo segno non solo nel lavoro.

Chi è già felicemente in coppia potrebbe suggellare un weekend già di per sé positivo concedendosi un soggiorno in spa.

Un weekend romantico e ricco di passione attende questi 4 fortunatissimi segni secondo l’oroscopo

Proseguendo nella lettura, potremmo scoprire di essere tra gli altri segni baciati da Venere nei prossimi giorni.

Capricorno

Impossibile non menzionare il Capricorno, vero protagonista di questa stagione e in particolare di questo inizio d’anno.

Condividerebbe infatti con altri tre segni il privilegio di essere davvero fortunato nel lavoro come in amore durante il mese di gennaio.

Il weekend, dunque, promette emozioni e soprese: particolarmente interessanti eventuali incontri con Cancro e Scorpione.

Acquario

Un’inedita ondata di energia travolgerà il timido e introverso Acquario, regalandogli la giusta disinvoltura per flirtare amabilmente.

Gemelli e Bilancia, in tal senso, saranno i compagni perfetti di una piacevole e forse indimenticabile serata.