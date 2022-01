L’anno è appena iniziato e per chi ha la possibilità si presenta già la ghiotta occasione di sfruttare un ponte di quattro giorni. Per questo consigliamo di utilizzare questo piccolo periodo per andare a zonzo e scoprire i tesori che si nascondono a pochi chilometri da casa nostra. Ecco dunque un’idea per chi abita a Milano o nell’hinterland. È possibile trascorrere un weekend dell’Epifania da ricordare in questa cittadina premiata dall’Unesco perfetta per una gita fuori porta. Vediamo insieme di che cosa si tratta e dove si trova.

Un weekend dell’Epifania da ricordare in questa cittadina premiata dall’Unesco perfetta per una gita fuori porta

Stiamo parlando di una destinazione molto particolare, Crespi d’Adda. Questo piccolo centro situato nella frazione di Capriate San Gervasio è a pochi chilometri da Bergamo. Si tratta di un vecchio villaggio operaio attivo verso la fine dell’Ottocento, ma oramai totalmente disabitato. Fu costruito nel 1877 da un impresario tessile vicino al proprio cotonificio per garantire benessere ai propri dipendenti. Essendo un luogo veramente fuori dal comune con un ottimo stato di conservazione, nel 1995 è stato annoverato nella lista dei patrimoni Unesco e per questo risulta veramente imperdibile. In questo microcosmo infatti oltre agli alloggi sono presenti dei bagni pubblici e una piscina, ma anche luoghi di culto e sepoltura. Era anche presente una scuola, ora diventata un centro d’informazione turistica.

Cosa vedere nei paraggi

Nei dintorni è d’obbligo visitare Bergamo, soprattutto la parte alta ovvero quella più antica. Un’altra buona idea potrebbe essere Monza, famosa soprattutto per la sua villa reale e per i meravigliosi giardini. All’interno di questa struttura si possono visitare poi anche delle mostre o delle esposizioni presenti a cadenza regolare. Un’altra meta ideale è Sabbioneta, ma bisogna avere del tempo a disposizione dato che dista ben 2 ore di macchina. Però ne vale assolutamente la pena. Infatti questo borgo estremamente geometrico per il Touring Club è uno dei più belli d’Italia e visitarlo è come fare un tuffo negli anni del Rinascimento. Se invece non si avesse la possibilità di visitare queste città lombarde, ci sono molte altre alternative. Ecco le bellissime località ricche di eventi dove potersi rilassare serenamente con la propria famiglia durante il ponte dell’Epifania

