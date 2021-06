Pronti a partire? Green Pass alla mano è tempo di organizzare la vacanza per l’estate. E se il mare non è nella lista dei desideri, in questo articolo proponiamo un interessante itinerario fuori dal turismo di massa.

Un viaggio nel gusto tra paesaggi spettacolari per una vacanza in Italia alternativa

C’è un cuore verde che pulsa in Lombardia.

Nel cuore di questa regione, infatti, c’è una terra, la Franciacorta, che offre uno dei paesaggi più indimenticabili d’Italia. Distese di dolci colline ricoperte da vigneti che lambiscono, quasi fosse un anfiteatro naturale, le sponde del Lago d’Iseo. Naturalmente quando si parla di Franciacorta il pensiero vola immediatamente al vino. L’origine morenica dona ai terreni una straordinaria fertilità e una varietà mineraria tali da rendere la viticoltura di questo luogo di altissima qualità.

Esplorare questo luogo significa tracciare piacevoli itinerari a cielo aperto, a piedi, facendo wine trekking, in bicicletta o addirittura a cavallo. I più pigri potranno scoprire il territorio comodamente seduti in auto mentre i più avventurosi potranno avventurarsi tra i filari dei vigneti in sella a un quad. Ogni itinerario lambisce piccoli borghi ricchi di storia, cascinali e cantine che svelano il lato più intimo e romantico della Franciacorta.

L’itinerario perfetto

Il modo migliore per conoscere questo pezzo di paradiso è sicuramente affidarsi alla Strada del Franciacorta, fra le prime strade del Vino d’Italia. Si tratta di un itinerario che si sviluppa in circa 90 km, da Brescia al Lago d’Iseo, tra natura, visite guidate in cantina e degustazioni. L’ultima novità che sta riscuotendo un notevole successo è lasciarsi tentare da un pic-nic nel vigneto, gustando prodotti tipici locali circondati dai grappoli d’uva.

Dallo yoga all’arte contemporanea: la Franciacorta stupisce

Il viaggio nel gusto tra paesaggi spettacolari per una vacanza in Italia alternativa è costellato da inaspettate sorprese. Così può capitare di imbattersi in una meravigliosa cantina costellata di opere d’arte contemporanee, in una sorta di museo en plein air. O ancora, di passare un pomeriggio facendo yoga nel vigneto o scoprendo tutti i segreti dell’antica tradizione del Metodo Franciacorta. I più avventurosi, infine, potranno scoprire la bellezza di questo territorio da un punto di vista molto speciale. È possibile, infatti, ammirare dall’alto la Franciacorta e il Lago d’Iseo in volo, su un aereo a motore biposto.

E se nonostante questo articolo il mare è la meta irrinunciabile delle vacanze, il consiglio è di scoprire l’isola perfetta che unisce natura, sport, spiagge selvagge e mare cristallino da vivere in assoluta calma e autonomia.