In questo particolare periodo autunnale dove la pioggia non concede tregue, capita spesso di sperimentare ricette nuove in cucina. Passare il pomeriggio chiusi in casa può avere qualche risvolto positivo, come poter dedicare più tempo a noi stessi e ai nostri cari, magari preparando qualcosa di delizioso per stupirli.

Nulla di più rilassante che sfornare un bellissimo e profumatissimo dolce per ravvivare una giornata uggiosa e far felice il palato di tutta la famiglia. Un vero peccato di gola sofficissimo e golosissimo come questo plumcake da preparare in 5 minuti.

Non il solito dolce ma qualcosa di incredibilmente diverso

Tra tutte le torte che si possono preparare in questo periodo, questa sorprenderà tutti per la sua bontà. Non si tratta di una deliziosa e profumatissima torta di mele, ma di un altro frutto che come le mele è reperibile tutto l’anno.

La preparazione che segue ha come ingrediente principale la banana. Un frutto che si presta perfettamente per questo golosissimo dolce che bisognerà assolutamente provare.

Ingredienti

355 g di banane ben mature

230 g di farina

100 g di zucchero

2 uova

90 g di cacao amaro

un pizzico di sale

1 bustina di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

Un vero peccato di gola questo sofficissimo e golosissimo plumcake da preparare 5 in minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione versando in una ciotola zucchero e uova e montare fino con l’aiuto delle fruste elettriche. Successivamente aggiungere l’olio e un pizzico di sale e mescolare per qualche secondo.

Nel frattempo prendere le banane e frullarle con un frullatore o un mixer e aggiungere al composto. Dopo aver amalgamato bene tutti gli ingredienti, aggiungere pian piano la farina, la vanillina e il cacao amaro evitando la formazione di grumi.

Infine aggiungere il lievito per dolci e amalgamare il composto fino a quando non si inizieranno ad intravedere delle bollicine d’aria. Durante questo passaggio, si potrà prendere il tegame da plumcake, imburrarlo e infarinarlo e versare il composto.

Infornare per circa 35 minuti a 160°C e quando il dolce sarà pronto, lasciarlo raffreddare e spolverare con lo zucchero a velo.

