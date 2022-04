Dopo i pranzi abbondanti di Pasqua e Pasquetta non è raro ritrovarsi con i frigoriferi stracolmi di avanzi e di ingredienti inutilizzati. Per risolvere questo problema e non sprecare nulla del cibo avanzato, in questi giorni è importante preparare delle ricette cosiddette “svuotafrigo”.

Una delle più semplici è sicuramente la torta rustica, in cui possiamo inserire praticamente di tutto e di più. In questo articolo vedremo come realizzarla senza usare la solita pasta sfoglia. Infatti, prepareremo un impasto davvero ottimo e leggero, utilizzando i seguenti ingredienti:

800 g di farina Manitoba;

200 g di farina 00;

500 ml di latte;

20 g di lievito fresco;

4 uova;

100 ml di olio di semi;

30 g di sale fino;

20 g di zucchero semolato.

Per la farcitura, invece, cercheremo di riutilizzare un po’ di ingredienti avanzati dalle festività recenti. Ad esempio, potremmo utilizzare carne, verdura, formaggi e tantissimo altro. Per quest’occasione in particolare ci serviremo di un mix di salumi, tra cui:

300 g di salsiccia;

200 g di speck tagliato a dadini;

150 g di pancetta tagliata a dadini.

A questi ingredienti aggiungeremo anche:

400 g di mozzarella Fiordilatte;

formaggio grattugiato;

pepe.

Un vero boom di sapori con questa golosissima torta rustica da farcire con gli avanzi di Pasqua e Pasquetta

Procediamo con la preparazione della nostra torta rustica versando in una planetaria le farine setacciate, il lievito, il latte, le uova e lo zucchero.

Dopo qualche minuto aggiungiamo tutto il sale e l’olio di semi a filo, fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Chi non dovesse possedere una planetaria, o un’impastatrice, può fare queste operazioni anche su un tavolo da lavoro. Una volta pronto l’impasto, lavoriamolo con le mani effettuando delle pieghe e dando la classica forma del panetto. Riponiamo quest’ultimo in una ciotola, ricopriamola con della pellicola trasparente e lasciamo riposare per 2 ore.

Trascorso il tempo necessario, il volume dell’impasto dovrebbe essere almeno il doppio. Dividiamolo in due parti uguali che stenderemo con un mattarello. A questo punto farciamo entrambe le sfoglie con i salumi, il formaggio grattugiato, il pepe macinato e la mozzarella tagliata a pezzi. Quindi, arrotoliamo ogni sfoglia e avvolgiamole tra loro per formare una bella treccia.

Posizioniamo quest’ultima su una teglia con carta forno e lasciamola riposare per circa 90 minuti. Una volta finita l’attesa spennelliamo la superficie con un uovo sbattuto e inforniamo a 180 gradi per circa 45 minuti. Una volta pronta lasciamola raffreddare per qualche minuto, così da poterne distinguere tutti i sapori in fase di assaggio. Solo così avremo un vero boom di sapori in bocca con questa torta rustica perfetta da servire a cena.

Lettura consigliata

Questa deliziosa torta rustica della nonna si prepara in pochi passaggi e sarà una gioia per il palato