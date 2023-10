Un vero affare questi 3 costumi di Halloween efficaci e spaventosi senza spendere un euro e facendo un figurone

Alcuni lo festeggiano come Halloween, altri come giornata di riflessione sulla morte e commemorazione dei defunti. Cambia forse l’approccio, ma la tradizione è sempre la stessa: ad inizio novembre, assieme alla natura che si addormenta e le foglie che cadono, dedichiamo del tempo a riflettere sulla medesima componente della vita, quella che Francesco d’Assisi chiamava “sorella morte”.

Per l’occasione, grandi e bambini adorano affrontare in maniera giocosa il tema, e propongono feste a tema horror. Alcuni potrebbero sbuffare, immaginando che i costumi significano un ulteriore esborso di denaro. Ma la fantasia, come in qualsiasi ambito della vita, può evitare l’emergere di questioni economica anche in modo estremamente riuscito. Sono un vero affare questi 3 costumi di Halloween efficaci e riuscitissimi con materiale a costo 0.

Riferimenti cinematografici di primo impatto e gratuiti

Gli appassionati del film “La mummia” sanno bene quanto questo personaggio possa essere terrorizzante. Ebbene, vestirsi da mummia potrebbe non costarci neppure un quattrino. Basta avere a disposizione in casa una canottiera bianca e qualche lenzuolo datato, di quelli che affollano il nostro armadio esclusivamente per la pigrizia di buttarli, visti gli anni alle spalle. Con qualche bustina di tè è possibile fornire l’effetto datato alle bende, poi basterà utilizzare colla a caldo oppure una cucitrice. Con un po’ di pazienza potremmo ottenere un capolavoro.

Per le ragazze che hanno a disposizione abiti vintage, l’idea del costume da bambola assassina è di fenomenale impatto. Cosa utilizzare? Di tutto: salopette, grembiuli da cucina (meglio se sporchi di sugo), magliette a righe colorate. Delle calze lunghe bianche, con effetto insanguinato, possono completare il capolavoro. Dovremo però utilizzare una certa dose di pazienza per completare i dettagli del volto. Nei film horror, infatti, le bambole assassine hanno spesso i capelli con le trecce, il volto pallido e le guance rossastre. Infine, potremmo utilizzare una bambola rotta per completare l’effetto.

Un vero affare questi 3 costumi di Halloween efficaci e riuscitissimi con materiale a costo 0

Una maglietta ed un pantalone nero, un pennarello bianco, e nulla più: vestirsi da scheletro è davvero semplicissimo. Certo dobbiamo considerare il fatto che non potremo più riutilizzare i nostri abiti. Ma se non abbiamo questi abiti vecchi, basterà andare in qualsiasi mercato dell’usato per trovare le risposte che cerchiamo con un piccolo investimento. Insomma, non c’è dubbio che un buon costume da professionista abbia il suo costo. Ma se vogliamo, possiamo ottenere effetti sorprendenti senza fare altro che utilizzare ciò che casa nostra già ci mette a disposizione. Un vero affare

Lettura consigliata

Novembre partirà con il botto per questi segni zodiacali benedetti da ricchezza e prosperità