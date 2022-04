Un velocissimo piatto di spaghetti da leccarsi i baffi con questa verdura primaverile e un cremoso e morbido ingrediente segreto

Gli spaghetti sono il piatto nazionale, quello per cui gli italiani sono noti al Mondo insieme al mandolino. Li prepariamo in tanti modi diversi e sempre gustosi, come vuole la nostra tradizione culinaria. Ma se abbiamo veramente voglia di qualcosa di speciale, la nostra Redazione propone un piatto decisamente primaverile con l’aggiunta di un ortaggio di stagione, i broccoli, e un cremosissimo formaggio, la burrata. La burrata è un formaggio fresco simile alla mozzarella ma con un cuore morbido e filante, una vera bontà.

Squisita semplicità

Il piatto che realizzeremo sarà veramente delizioso nonostante la velocità della preparazione e la semplicità degli ingredienti. La burrata è l’elemento speciale che trasformerà un velocissimo piatto di spaghetti con broccoli in una preparazione da chef. Creerà un mix gustoso di sapori semplici che si sposano alla perfezione dando vita a un piatto sontuoso che soddisferà tutti i palati, anche i più esigenti. Sarà una piacevole sorpresa per tutti in famiglia.

Ingredienti per 2 persone:

160 g di spaghetti;

150 g di broccoli;

150 g di pomodori secchi sott’olio;

1 limone;

150 g di burrata;

basilico q.b.;

sale e pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Per questa preparazione iniziamo con il pulire e lessare i broccoli in abbondante acqua salata per circa 20 minuti. Quando saranno cotti, li faremo sgocciolare e poi li frulleremo per ricavarne una crema. Durante questa operazione aggiungiamo sale, pepe e un po’ di olio di oliva. Ora dividiamo in due parti il limone e con uno spremiagrumi ne ricaviamo il succo, che aggiungeremo alla crema di broccoli. È importante che il succo sia filtrato attraverso un colino per eliminare semi e polpa, che potrebbero rendere la crema meno omogenea.

Nel frattempo facciamo lessare gli spaghetti in abbondante acqua salata e, a fine cottura, sgoccioliamoli e poniamoli in una padella larga con un po’ di olio extravergine di oliva. Gli spaghetti vanno scolati al dente perché dovranno cuocere ancora un po’. Aggiungiamo la crema di broccoli ed eventualmente un po’ di acqua di cottura se la preparazione risulta troppo asciutta. Facciamo mantecare a fuoco dolce per qualche minuto amalgamando bene gli ingredienti e aggiungendo la burrata, che si scioglierà nel composto. Alla fine uniamo i pomodori sott’olio che avremo sgocciolato per bene e tagliato a piccoli pezzi. Mescoliamo tutto e serviamo il piatto ben caldo profumandolo con foglioline di basilico.

