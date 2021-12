Il pranzo di Natale è un momento difficile, se sta a noi il difficile compito di cucinare. Bisogna infatti preparare antipasto, primo, secondo ed eventualmente anche un bel dessert, o perlomeno un po’ di panna da accompagnare al panettone. Per questo, di solito ci lanciamo in preparazioni che conosciamo bene, così da fare in fretta e non sbagliare.

A volte, però, un po’ di originalità non guasta, soprattutto se vogliamo fare una bella sorpresa a tutti i commensali. Oggi, perciò, diamo un consiglio utile per preparare un ottimo piatto che non lascerà nessuno indifferente. Conosceremo, infatti, un velocissimo e sorprendente antipasto per conquistare tutti al pranzo di Natale.

I pochi ingredienti necessari

Oggi proviamo a cucinare dei vol au vent di formaggio e cipollotti. I prodotti finiti incuriosiranno sicuramente i commensali e poi regaleranno un’esplosione di gusto una volta assaggiati. Non servono moltissimi ingredienti per prepararli:

4 uova medie;

12 vol au vent;

150 grammi di cheddar o formaggio simile da fondere;

4 cipollotti affettati finemente;

1 cucchiaio di senape;

3 cucchiai di maionese;

sale;

paprika per servire.

Cerchiamo di acquistare solo prodotti di qualità, perché influiranno molto sul sapore finale del piatto.

Iniziamo ora la rapida preparazione. Come prima cosa portiamo ad ebollizione una pentola d’acqua e immergiamo le uova. Lasciamo bollire fino a quando sono sode, poi rimuoviamole e sciacquiamole sotto l’acqua corrente fredda. Sgusciamo le uova e tagliamole a pezzetti.

In una ciotola di medie dimensioni ora mescoliamo insieme le uova, i cipollotti, il cheddar, la senape e la maionese. Cerchiamo di ottenere un composto piuttosto omogeneo. Assaggiamo e regoliamo di sale. Poi copriamo e lasciamo da parte.

Ora scaldiamo il forno a 200 gradi e prepariamoci a cuocere tutto. Disponiamo i vol au vent su una teglia e pian piano riempiamoli tutti con il nostro composto di cipollotti e formaggio.

Cuociamo ora in forno per una decina di minuti, fino a quando il ripieno si sarà sciolto bene e la parte visibile dai vol au vent sarà leggermente dorata. Impiattiamo e spolveriamo di paprika a piacere.

