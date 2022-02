Potrebbe essere il partner ideale. Molti lo utilizzano, infatti, in cucina, per non parlare del valido aiuto che offre durante le pulizie di casa. Anche per alcune problematiche di salute, il bicarbonato di sodio è un alleato difficile da sostituire.

Se ne sente parlare spesso, proprio per le sue proprietà che, spesso, ci tornano utili non solo per la gestione della casa. Ad esempio, quando si ottura lo scarico del lavandino. Cosa si potrebbe fare? Con un po’ di aceto, si può trovare il giusto rimedio. In cucina si utilizza quando si preparano dolci, ma anche nell’impasto della piadina, una punta di bicarbonato aiuta ad ottenere un risultato più soffice. In molti lo utilizzano anche nella lavatrice per prevenire la formazione di calcare sulle pareti e sui tessuti, ma anche per disinfettare i capi. Vediamo come il bicarbonato possa essere un valido alleato.

Mille usi per risolvere mille problemi

Pensiamo a chi ha ragazzi che giocano a calcio o dopo un allenamento in palestra. Per togliere il cattivo odore, sia dei vestiti, ma anche della lavatrice stessa, un cucchiaio di bicarbonato nella vaschetta col detersivo rappresenta la giusta soluzione.

Tra torte e piadine, stress per le pulizie e per una giornata andata storta, lo stomaco e la digestione possono risentirne. Il bicarbonato di sodio, presente in tutte le case, è un sale utilizzato da molti anche per risolvere i problemi di digestione e di acidità gastrica. Occasionalmente, lo si potrebbe, dunque, assumere come antiacido per lo stomaco, ma attenzione a farlo a stomaco vuoto, preferibilmente prima di andare a dormire.

Un valido alleato poco costoso in lavatrice e in cucina e ne basta davvero poco per togliere l’acidità allo stomaco e per aiutare chi soffre di cattiva digestione

Si tratta, di certo, di un rimedio naturale che si può assumere anche con mezzo limone. Proprio per ridurre l’eccesso di acido gastrico a seguito di una cena abbondante o di una cattiva alimentazione e l’effetto è garantito. Nausea, gonfiore e accumulo di gas saranno disagi che potremmo risolvere molto velocemente, in modo economico e soprattutto, con una sale naturale. Certo, se il problema persiste, cerchiamo di risolverlo a monte, magari limitando il consumo di grassi o di piatti troppo speziati. Lo stile di vita è fondamentale e facciamo attenzione anche ad evitare il fumo e l’alcol. Inoltre, non dimentichiamo di assaporare i cibi e di masticarli lentamente e nemmeno di svolgere attività fisica.