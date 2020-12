Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A volte nelle case si possono presentare delle situazioni decisamente spiacevoli. Una di queste riguarda sicuramente i pidocchi. Questi parassiti possono essere davvero comuni nelle famiglie, soprattutto se si hanno dei bambini. La buona notizia però, è che ci sono dei rimedi naturali per eliminarli con grande efficacia. Noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già affrontato l’argomento in questo articolo, consigliando alcuni rimedi naturali per risolvere il problema. Oggi, però, vogliamo proporne uno nuovo. E quindi, ecco un utilizzo dell’olio di cocco che nessuno conosce ma che può risolvere un problema presente in tutte le famiglie.

Pidocchi, come sterminarli con questo rimedio naturale

A tutti praticamente almeno una volta nella vita è capitata questa disavventura. Sentire la testa prudere per poi accorgersi di avere i pidocchi, infatti, è una delle scene più spaventose che tutti hanno provato durante la loro infanzia (e non solo). Questi parassiti di colore marrone sono stati infatti l’incubo di tantissime persone. Per sbarazzarsene per fortuna si possono però usare dei rimedi naturali davvero efficaci. Uno di questi è proprio l’olio di cocco. Basterà sapere come sfruttarne tutte le proprietà per eliminare i pidocchi una volta per tutte.

Pettine a maglie strette e olio di cocco, ecco l’accoppiata vincente

Dunque, per eliminare i pidocchi una volta per tutte bisognerà prima di ogni cosa utilizzare il pettine a maglie strette. Questo infatti permetterà di catturare i pidocchi presenti sui capelli ed estirparli. E ora entra in gioco l’olio di cocco. Si tratta di un elemento ricco di acidi grassi che non permette al pidocchio di attaccarsi con forza al capello. Inoltre, l’olio di cocco renderà difficile per questo animaletto lo spostamento tra un capello e l’altro, togliendogli la possibilità di depositare le uova.

Dunque, basterà massaggiare i capelli con dell’olio di cocco, per poi avvolgerli in un asciugamano per un paio d’ore. Successivamente, basterà pettinare ogni ciocca con il pettine e lavare i capelli. Dunque, ecco un utilizzo dell’olio di cocco che nessuno conosce ma che può risolvere un problema presente in tutte le famiglie. Ovviamente, come già anticipato, questo è un rimedio naturale. Ciò vuol dire che non ci sono prove scientifiche che dimostrino questa tesi punto si tratta di una delle soluzioni da sempre adoperate nelle case. Perciò, se è usata da tanti, perché non provarla?