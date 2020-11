Dopo quello di ieri, oggi un ulteriore forte rimbalzo sui mercati azionari ma è ancora presto per tornare a comprare.

Quest’anno verrà ricordato non solo per il forte ribasso da diffusione della pandemia da coronavirus ma anche per i continui alti e bassi e repentini capovolgimenti. Si continua a procedere day by day e a volte è davvero difficile preventivare in modo affidabile una successiva mossa dei mercati.

Alle 15,00 del 3 novembre leggiamo i seguenti prezzi sui principali mercati azionari internazionali:

Dax Future

12.002

Eurostoxx Future

3.076

Ftse Mib Future

18.775

S&P 500

3.310,24 alla chiusura del 2 novembre

Alla luce di questi movimenti cosa si può proiettare da ora in poi?

Il frattale di lungo termine non vede rialzi fino alla fine dell’anno, anzi nega il ciclico rally natalizio

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 30 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Il forte ribasso dei giorni scorsi è stato già archiviato oppure questo potrebbe essere anche catalogato come un semplice falso segnale? Andiamo a leggere il nostro solito schema che ci permette di mantenere un affidabile polso della situazione.

Un ulteriore forte rimbalzo sui mercati azionari ma è ancora presto per tornare a comprare

Ora andiamo a definire la mappa dei prezzi con la quale decidere se o meno effettuare operazioni di trading con più probabilità a favore:

Dax Future

Il ribasso in atto verrà invertito soltanto dalla chiusura del 6 novembre superiore a 12.566. Nuove vendite solo con chiusura giornaliera del 4 novembre inferiore a 11.789.

Eurostoxx Future

Il ribasso in atto verrà invertito soltanto dalla chiusura del 6 novembre superiore a 3.180. Nuove vendite solo con chiusura giornaliera del 4 novembre inferiore a 3.021.

Ftse Mib Future

Il ribasso in atto verrà invertito soltanto dalla chiusura del 6 novembre superiore a 19.145. Nuove vendite solo con chiusura giornaliera del 4 novembre inferiore a 18.440.

S&P 500

Il ribasso in atto verrà invertito soltanto dalla chiusura del 6 novembre superiore a 3.441,42. Nuove vendite solo con chiusura giornaliera del 4 novembre inferiore a 3.279.

Il rimbalzo in corso per il momento non ha ancora assunto connotazione di inversione duratura. Fino al 6 novembre quindi si procederà per step. Mantenere ancora un approccio di cautela.