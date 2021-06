Ci sono dei luoghi in giro per il Mondo che vale davvero la pena visitare almeno una volta nella nostra vita. Potrebbe sembrare una storia tratta da una favola oppure un’invenzione, ma è proprio così! Esiste un lago caratterizzato dalla presenza di meduse dorate non velenose.

Il Jellifish Lake si trova in Micronesia sull’isola di Eil Malk a sud di Palau.

Questo lago salato è collegato con il mare attraverso una serie di tunnel e crepacci. Poichè è piuttosto isolato, nelle sue acque si è sviluppato un ecosistema del tutto diverso da quello marino e dei laghi vicini.

In questo articolo spieghiamo perché un tuffo nello straordinario e misterioso lago marino popolato da meduse dorate non urticanti ci potrebbe regalare uno spettacolo da sogno indimenticabile.

Questo luogo è in grado di farci vivere un’esperienza unica, sia dal punto di vista paesaggistico, che dell’adattamento della natura ai cambiamenti climatici.

Ecco perché fare Un tuffo nello straordinario e misterioso lago marino popolato da meduse dorate non urticanti

Il lago ospita milioni di meduse dorate, rimaste intrappolate oltre dodicimila anni fa, in seguito al ritiro delle acque del mare.

Questi organismi hanno avuto la capacità di adattarsi e di riprodursi. In seguito all’assenza di predatori, hanno perso le loro caratteristiche urticanti, diventando praticamente innocue per l’uomo.

Oltre alla medusa d’oro, questo lago è popolato anche dalla medusa della luna, un’Aurelia appartenente alla famiglia delle Ulmaridae. Durante il giorno, queste meduse dal profondo delle acque risalgono in superficie a migliaia, alla ricerca di cibo.

I visitatori possono osservare questo spettacolo, effettuando delle magnifiche passeggiate sui bordi del lago.

Pagando 100 dollari è possibile fare il bagno tra le meduse, senza rischiare incidenti.

Le immersioni subacquee sono vietate, perché al di sotto della superficie del lago l’ossigeno è praticamente assente, e ci sono altissime concentrazioni di ammoniaca e fosfato.