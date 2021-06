La chiamano La Costa degli dei, un lembo di terra magnifico con paesaggi unici e il mare limpido come uno specchio d’acqua azzurra. Per tutti coloro che lo desiderano, possono fare un tuffo nelle acque cristalline di un paradiso tropicale non è un lontano sogno ma è una realtà calabrese.

La Costa degli dei

La spiaggia fra le più belle della costa calabra è legata ad un piccolo paesino, Briatico marina. Questo nome nasconde una delle zone più belle d’Italia. Si trova nei pressi di Vibo Valentia.

La Costa degli dei è un cammino di circa 60 Km fra Nicotera e Pizzo, che riporta indietro nel tempo. Ci si immerge in una natura calma e bella, con paesaggi che lasciano incantati e di cui è difficile non innamorarsi.

La Calabria si distingue per essere una regione molto accogliente nelle strutture, ma anche nella gente. C’è una sapienza antica dove i rapporti non si calcolano sulla misura degli affari, ma dell’umanità e dell’accoglienza. È un valore di cui molti turisti che si recano in Calabria parlano volentieri.

Fra le spiagge della Costa degli dei ve ne sono molte di famose, una per tutte Tropea con il suo promontorio roccioso a tre dita di fronte al mare.

Le spiagge si susseguono e il panorama si spezzetta cambiando aspetto fin quando non si giunge nei pressi delle torri saracene di Briatico a circa 10 Km da Vibo Valentia e 15 da Tropea. La spiaggia si nota subito per la sua chiarezza e da essa si possono ammirare lo Stromboli e il Golfo di Sant’Eufemia.

Briatico una meta da non mancare

La spiaggia bianca e il mare azzurro intenso e brillante fanno di Briatico una meta da non mancare. Il fondale scende lentamente e aiuta chi ama nuotare in queste acque splendide.

Sulla spiaggia vi sono i pescatori che preparano le barche o tornano dalla pesca. Accanto a Briatico sorgono altre piccole spiaggette nascoste, dall’acqua limpida e cristallina tale da vederci i pesci che nuotano. I pescatori vi conducono volentieri i turisti che vogliono recarsi.

A differenza dell’affollata Tropea, sicuramente Briatico offre una tranquillità maggiore e un mare e una spiaggia assolutamente da provare, come l’accoglienza e la cucina tipiche della Calabria.

