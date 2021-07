A volte vorremmo avere mille mani per fare e trasportare tutto quello di cui abbiamo bisogno. Per non parlare di quando vogliamo andare in spiaggia ma ci sembra di non riuscire a portare dietro tutto ciò che è scritto nella lista. In particolare, quando si tratta di portare da bere. Fortunatamente esiste un trucco semplice e inaspettato per avere della birra sempre a disposizione.

Questo è tutto ciò che ci serve

L’unico materiale di cui abbiamo bisogno è una corda. Non deve essere troppo spessa può avere anche il diametro di uno spago. Per essere più comoda però dovrebbe essere di almeno 3 cm. Si tratta di un oggetto che dovremmo tutti tenere in macchina perché può rivelarsi utile nelle occasioni più disparate. In questo caso vedremo come utilizzarla per trasportare almeno quattro bottiglie alla volta usando una sola mano.

Un trucco semplice e inaspettato per avere della birra sempre a disposizione

Suggeriamo di seguire queste istruzioni con una corda e quattro bottiglie in mano per replicare i movimenti man mano che leggiamo.

Per prima cosa stendiamo la nostra corda su una superficie piana. Immaginiamo che il capo di sinistra rimanga sempre quello A e quello di destra sempre quello B. Creiamo un ampio occhiello facendo passare A sopra B tenendo fermo quest’ultimo. Poi portiamo A sotto B riportandolo all’altro estremo dell’occhiello facendolo passare sotto. Teniamo saldi A e B in questa posizione. Adesso avremo un occhiello diviso in due dalla corda. In ognuna di queste metà ci staranno due bottiglie.

Facciamo quindi scivolare il nostro occhiello sulle quattro bottiglie messe a formare un quadrato. Vedremo che ne avremo due da un lato e due dall’altro, ma tutte le bottiglie sono circondate dalla corda. Facciamo scorrere il nostro occhiello sino a poco sopra la base delle bottiglie. Adesso tiriamo entrambi i capi così da stringere il nodo, poi portiamoli verso l’alto e creiamo un semplice nodo facendo incrociare A e B e stringiamo. Per intenderci, si tratta del nodo che generalmente facciamo prima di creare il fiocco per legare le scarpe.

Il più è fatto. Adesso si tratta di creare nuovamente lo stesso nodo, allargandolo abbastanza per farci entrare i colli delle bottiglie. Stringiamo, ricreiamo lo stesso nodo e stavolta stringiamolo del tutto. Adesso le nostre bottiglie sono perfettamente legate e possiamo trasportarle facilmente con una mano creando un ultimo occhiello con due nodi. Così avremo una comoda maniglia e trasporteremo le nostre bottiglie con facilità e sicurezza.

