In molte diete povere di grassi, il petto di pollo è uno dei piatti onnipresenti. Tra le carni bianche più leggere, è un ottimo piatto che apporta le giuste proteine, pur rimanendo molto magro. Ma a volte, si sa, mangiare leggero va a braccetto con insapore.

Così, se è vero che il petto di pollo è un alimento che sicuramente aiuta a restare in forma, è anche vero che si rischia di rinunciare a gusto e fantasia in tavola. Petto di pollo alla griglia, in padella, al limone: le idee si esauriscono e il palato ne soffre, mettendo in crisi anche le persone più motivate.

E allora come continuare ad avere una dieta leggera ed equilibrata senza rinunciare al gusto?

Un trucco sano e leggero per rendere il petto di pollo succoso e saporito come in rosticceria

Il trucco sano e leggero per rendere il petto di pollo succoso e saporito sta nella salamoia. Cos’è la salamoia?

La salamoia è una tecnica usata in cucina per rendere succosi, senza macerarli, tutti i tipi alimenti, dalla carne al pesce, passando per le verdure. Si basa sull’impiego di una grande percentuale di acqua, con una percentuale importante di sale e aromi.

Questo tipo di preparazione è eccezionale per le carni che hanno bisogno di essere “idratate”, come il petto pollo, ma è ottima anche per il maiale o il coniglio. Generalmente le carni si lasciano riposare in questa mistura per circa 24 ore, per poi passare alla griglia.

La ricetta light in salamoia

Ora che abbiamo scoperto cos’è la salamoia, è possibile procedere con la ricetta vera e propria. È fondamentale che il petto di pollo sia intero e non tagliato a fette.

Di seguito tutti gli ingredienti:

mezzo petto di pollo;

2 litri di acqua naturale,

70 grammi di sale fino;

il succo di un’arancia spremuta;

mezzo spicchio di aglio;

3-4 foglie di alloro;

chiodi di garofano, quanto basta;

pepe in grani, quanto basta

Il procedimento è molto semplice: bisogna sciogliere il sale nei due litri di acqua, precedentemente versata in un contenitore con coperchio.

Poi si dovranno aggiungere tutti gli altri ingredienti e mescolare.

Infine, si dovrà mettere il petto di pollo intero nella salamoia così ottenuta lasciandolo riposare per 24 ore in frigorifero. Dopo questo tempo, il petto di pollo sarà visibilmente più idratato. Basterà asciugare il petto di pollo con della carta da cucina, tagliarlo a metà e farlo cuocere sulla griglia o sulla piastra precedentemente riscaldata.

Con questo semplice trucco, sano e leggero, si potrà rendere il petto di pollo succoso e saporito come in rosticceria.