Pranzo e cena comportano un andirivieni dalla cucina alle altre stanze e, a volte, un po’ di stress da parte di chi si occupa di mettere e togliere la tavola. Che un bicchiere cada e si rompa non è affatto una rarità, anzi. Basta una semplice disattenzione affinché succeda. Capita anche perché si versa al suo interno una camomilla, una tisana o un té bollente, senza pensare che i bicchieri che si usano a tavola non sono progettati con quello scopo. Ecco un trucco per raccogliere le schegge di vetro senza il rischio che quelle più piccole sfuggano alla vista. Un piccolo suggerimento: non servono scopa e paletta.

Le fette di pancarré tornano utili a questo scopo. Basta prenderne una, inumidirla e usarla per tamponare l’area in cui il bicchiere è caduto e si è rotto. In questo modo, assorbirà tutte quante le schegge. Fatto ciò, coprire il pancarré con un foglio di giornale e gettarlo all’interno del sacco della spazzatura. Questo è solo un piccolo trucco per raccogliere le schegge di vetro, ma ne esiste un altro che richiede l’utilizzo di un batuffolo di ovatta di grosse dimensioni. Si consiglia di prenderlo con la punta delle dita per evitare di tagliarsi. Bisogna inumidirlo e usarlo per tamponare l’area, esattamente nello stesso modo in cui si farebbe con la fetta di pancarrè. Il batuffolo raccoglierà anche i più piccoli frammenti di cristallo e vetro e, in più, proteggerà le dita.

In caso non sia possibile reperire né la fetta di pancarré né un batuffolo di cotone idrofilo, si consiglia l’utilizzo di una scopa a setole corte. Questo metodo, più tradizionale, richiede però più dispendio di tempo e di fatica. E in più, i pezzi più piccoli di vetro potrebbero sfuggire facilmente alla vista.

