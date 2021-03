Non è facile sfornare una torta lievitata perfettamente, dalla superficie regolare e senza crepe e buchi. Ciò è importante specialmente quando deve essere decorata, in modo da poterla tagliare e guarnire nel migliore dei modi. Da quando viene impastata fino alla cottura, ci sono tanti piccoli accorgimenti da seguire per ottenere questo risultato. In questo articolo vedremo come preparare una torta perfettamente piatta con dei semplici trucchi per restare soddisfatti e fare una bella figura con amici o parenti.

Un trucco per preparare una torta perfettamente piatta

A molti sarà capitato di sfornare una torta con la parte centrale troppo gonfia, oppure affondata. Ciò dipende dalla diffusione del calore all’interno del stampo della torta. Il calore cuoce prima i bordi e successivamente la parte centrale. In questo modo la cottura non è uniforme. Per ovviare a questo inconveniente esiste un trucco molto semplice. Ecco come applicarlo.

Prima di tutto, prendere un canovaccio e misurarlo vvolgendolo al stampo per accertarsi che sia della misura giusta. Dopodiché piegarlo fino a raggiungere un altezza di due centimetri e bagnarlo immergendolo nell’acqua fredda. Strizzarlo bene, avvolgerlo nuovamente lungo la circonferenza esterna dello stampo e fissarlo con uno spillo. Questo procedimento serve proprio a garantire, una diffusione omogenea e regolare del calore, all’interno della torta. Il canovaccio può essere sostituito con delle strisce di alluminio. Munirsi di strisce di carta assorbente da cucina e avvolgerle nell’alluminio. Eseguire lo stesso procedimento spiegato col canovaccio. Grazie alle sue proprietà termiche, l’alluminio garantirà la perfetta umidità durante la cottura. Per avere una torta regolare e perfettamente piatta esistono anche altri fattori importanti da tenere in considerazione come il setacciare sempre gli ingredienti e la giusta temperatura del forno. Quindi, seguendo questo procedimento, si preparerà una torta perfettamente piatta e quindi semplice da guarnire e anche gradevole da guardare.